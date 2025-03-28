Від погіршення зору до сліпоти: офтальмолог пояснив, чому виникає інфекційний ретиніт

Інфекційний ретиніт / © Credits

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Чому виникає інфекційний ретиніт, якими симптомами сигналізує про себе та як лікується, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Причини інфекційного ретиніту

Інфекційний ретиніт виникає, коли в сітківку ока проникає інфекція. Її можуть спричинити віруси, паразити, бактерії або грибки.

Найчастішою паразитарною причиною є Toxoplasma gondii — паразит , який викликає очний токсоплазмоз. Він потрапляє до організму після споживання сирого чи недостатньо просмаженого м’яса, забрудненої води, погано помитих фруктів, овочів, потирання очей інфікованими руками.

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Серед вірусів інфекційний ретиніт найчастіше провокують цитомегаловіруси — один з видів вірусу герпесу, вірус простого герпесу, вітряної віспи або імунодефіциту людини (ВІЛ).

З-поміж бактеріальних інфекцій виділяють туберкульоз, сифіліс, бореліоз (передається через укуси кліщів), «хворобу котячої подряпини», яка викликається бактерією Bartonella henselae — людина може заразитися через подряпини або укуси котів, інфікованих цією бактерією.

Кандидоз, аспергільоз і криптококоз — грибкові інфекції, які можуть уражати сітківку. Гриби (Candida, Aspergillus, Cryptococcus neoformans) потрапляють до організму через кров після травмування чи хірургічного лікування.

Доволі часто інфекційний ретиніт виникає у людей, імунна система яких ослаблена хронічними хворобами, наприклад, цукровим діабетом, вірусом імунодефіциту, агресивним лікуванням раку.

Симптоми інфекційного ретиніту

Основними проявами інфекційного ретиніту є:

погіршення гостроти зору — стає важче фокусуватися на об’єктах на різних відстанях;

спотворення зору — коли об’єкти мають викривлені чи змінені форми;

поява темних плям або «мушок» перед очима;

світлобоязнь — за яскравого світла людина інстинктивно мружиться;

почервоніння, зумовлене запальним процесом;

біль в одному або обох очах — від підвищеної чутливості до вітру, сонця — до печіння, яке неможливо ігнорувати;

звуження поля зору або «випадання» бокового зору;

постійний головний біль.

Інколи інфекційний ретиніт розвивається без будь-яких симптомів, а потім різко дає про себе знати значним погіршенням зору, сильним очним болем, випаданням бокового (периферійного) зору. Симптоматично це проявляється появою яскравих спалахів світла, схожих на блискавки, ілюзією тонких ліній у полі зору, подвійним баченням.

Якщо людина деякий час ігнорує зниження гостроти зору, тимчасову появу «мушок» перед очима чи інші симптоми, це може призвести до таких ускладнень, як відшарування сітківки або глаукома.

Профілактика і лікування інфекційного ретиніту

Профілактика інфекційного ретиніту передбачає два кроки. Перший — ретельно мити руки, овочі, фрукти, ягоди під проточною водою. Не їсти сире м’ясо, готувати його на високих температурах до готовності. Другий — за появи «мушок», болю чи світлобоязні якомога скоріше звертатися до лікаря, не чекаючи на зникнення симптомів. Вони можуть послабитися або повністю зникнути, однак інфекційний ретиніт не лікується відпочинком, збалансованим харчуванням, зволожувальними краплями абощо.

Лікування передбачає визначення збудника захворювання — вірусу, бактерії, паразиту чи грибка. Наприклад, якщо збудником є вірус, призначають противірусні препарати, якщо бактерії — антибіотики. Рання терапія суттєво підвищує шанси на збереження зору.

Тому якщо є підозра на інфекційний ретиніт, потрібно звернутися до лікаря, щоб не лікувати очний токсоплазмоз замість цитомегаловірусного ретиніту.

Якщо інфекція викликає ускладнення, як-от відшарування сітківки чи глаукома, це може призвести до постійного погіршення зору або навіть незворотної сліпоти.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

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