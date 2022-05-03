Відчуття голоду та його причини

Дієтологиня Світлана Фус розповіла, чому відчуття голоду - це абсолютно нормально.

Відчуття голоду - це сигнал нашого організму про те, що закінчилися поживні речовини. Тобто, настав якийсь час після приймання їжі, і ми повинні наш організм погодувати.

Допускати сильного голоду (такого, щоб вже аби що, але тільки б поїсти) не можна. Ми повинні навчитися відчувати свій організм і розуміти, коли час поїсти.

Які ж бувають причини голоду:

перша причина-психологічна. Це коли ви" заїдаєте "порожнечу, яку відчуваєте всередині себе," заїдаєте стрес. Ви пов'язуєте свій емоційний стан з їжею. Або намагаєтеся через їжу отримувати єдине можливе задоволення в житті. Якщо ви не можете самостійно вирішити питання "заїдання" психологічних проблем, звернуться до фахівця – до психолога.

друга причина-це хронічні захворювання. Дуже багато захворювань (особливо травної системи) можуть давати так зване "підсмоктувальне" відчуття в області шлунку в проміжку години-півтори після приймання їжі. Які це можуть бути хвороби? Гастрити (і зі зниженою кислотністю, і з підвищеною), хронічний холецистит, панкреатит, захворювання щитоподібної залози). Якщо у разі цих хвороб не дотримуватися умов якості їжі або режиму харчування, то може виникати відчуття голоду.

третя причина-це порушення режиму харчування. Режим харчування-це коли ви їсте практично в один і той же час протягом дня, і робите це все життя. Якщо ви не встигли вчасно повноцінно поїсти, організм буде подавати вам сигнали відчуттям голоду.

Тому, перше, що ви повинні зробити у разі відчуття підвищеного голоду - це організувати свій режим харчування. Тому якщо у вас зараз є можливість нормально харчуватися - харчуйтесь. Це запорука здоров’я. Україні потрібна здорова нація!

Більше порад про здорове харчування читайте на сторінці Світлани Фус facebook.com/svetlanafus

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