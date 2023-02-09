Відшарування сітківки ока: причини, симптоми й наслідки

Відшарування сітківки ока без належного і своєчасного лікування може призвести до повної втрати зору. Тому важливо знати симптоми, які сигналізують про розвиток захворювання, яке може виникнути в будь-якому віці, та не проігнорувати їх.

Зниження гостроти зору, поява іскор, мушок або "запони", яка не зникає, свідчать не про перевтому, а про відшарування сітківки. Чому вона відшаровується та як цьому зарадити, аби не втратити зір повністю, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Причини відшарування сітківки ока

Сітківка – це внутрішня світлочутлива оболонка ока, в якій розташовані фоторецептори. Фоторецептори – одні з найбільш активних клітин в нашому організмі, які перетворюють світло на електричні імпульси. Зоровим нервам отримані імпульси надходять до мозку, де вже формуються зорові образи. У сітківці є два види фоторецепторів: палички й колбочки. Палички відповідають за нічний зір, колбочки – за денний. Простіше кажучи, фоторецептори сітківки обробляють і візуалізують всю зорову інформацію, яку ми отримуємо із навколишнього середовища.

Для нормальної роботи фоторецепторам, як і будь-яким іншим живим клітинам організму, потрібен кисень та поживні речовини. Усе необхідне вони отримують із кровотоку через судинну оболонку, до якої щільно прилягає сітківка. Коли вона відшаровується, мікроциркуляція крові суттєво сповільнюється, колбочки й палички втрачають живлення, припиняють виконувати свої функції і поступово гинуть.

Відшарування сітківки може виникати на тлі:

високого ступеня короткозорості;

травм очей під час стрибків або виконання надмірних фізичних навантажень;

проведення офтальмологічних операцій;

травм голови, зумовлених сильним падінням і струсом;

порушення кровообігу;

запальних хвороб очей;

діабетична ретинопатія – початкова стадія ураження сітківки ока у людей, які мають цукровий діабет;

різких стрибків артеріального тиску;

порушень роботи імунної системи тощо.

Залежно від причин існує кілька видів відшарування сітківки, але у всіх випадках це відбувається безболісно. А у деяких і безсимптомно, як наприклад, у разі тракційного відшарування, спровокованого діабетичною ретинопатією.

Симптоми відшарування сітківки ока

Про відшарування сітківки ока свідчить різке погіршення зору, а саме:

помутніння, виникнення плям, які плавають перед очима;

поява чорних кіл різного розміру, стійких тіней;

яскраві спалахи, блискавки, іскри, мерехтіння, мушки;

зниження гостроти зору, надалі – виникнення сірої пелени або "фіранки", яка не зникає ("запона" – це і є відшарована сітківка);

втрата периферичного зору, або бічного зору, під час якого межі поля зору звужуються.

Інколи характерні симптоми відшарування сітківки можуть зникати або втрачати інтенсивність в горизонтальному положенні. Наприклад, у разі регматогенного відшарування, яке є найбільш поширеним видом відшарування, через розрив під сітківку затікає субретинальна рідина зі склистого тіла. Коли ми спимо, сітківка тимчасово повертається на місце, а рідина всмоктується швидше. Та, як правило, протягом дня сіра полуда повертається назад. Регматогенне відшарування часто виникає у разі короткозорості.

Лікування та профілактика відшарування сітківки

Повернути відшаровану сітківку на місце можна лише хірургічним способом. Вітамінні краплі, компреси з бузини, хвойно-вівсяні відвари, вправи для очей, харчові добавки не допоможуть. Експериментуючи із власним здоров’ям, ви лише втрачаєте дорогоцінний час, оскільки відшарування сітківки може призвести до повної втрати зору (сліпоти).

У разі відшарування сітківки найкраще, що ви можете зробити, це звернутися до офтальмолога в той день, коли з’явилися перші симптоми або симптом.

Також вже традиційно раджу усім перевіряти зір мінімум раз на рік. Тоді певні види відшарування сітківки (наприклад, тракційне), які розвиваються без будь-яких симптомів або викликають легке затуманення зору, можна буде виявити своєчасно.

Якщо у вас є встановлені офтальмологічні захворювання чи стани (короткозорість), ендокринні захворювання (цукровий діабет), порушення роботи імунної системи, уважно стежте за найменшими змінами якості зору. Не пропускайте планові візити до лікаря-офтальмолога і намагайтеся збалансовано харчуватися – це ніколи не буде зайвим.

Главный врач клиники VISIOBUD Мельник Владимир

Бережіть свій зір та будьте здорові!

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