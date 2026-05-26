Відсутність зубів змінює поставу: лікар-стоматолог розповів про важливість правильного прикусу

Чому відсутність зубів змінює поставу

Як формується і чому змінюється прикус за відсутності зуба або сутулості, розповів стоматолог-ортопед-терапевт стоматологічної клініки FrankoLab Черниш Владислав.

Коли ми закриваємо рот, нижня щелепа піднімається до верхньої, і зуби певним чином змикаються. За правильного прикусу верхні орієнтовно на третину перекривають нижні, жувальні поверхні зубів рівномірно змикаються, а середня лінія між центральними різцями верхньої та нижньої щелепи в ідеальні між собою збігаються.

Якщо під час змикання верхні зуби більш ніж на третину перекривають нижні, нижні — верхні або є скупченість зубів, прикус — неправильний.

На формування щелеп та прикусу, впливає багато факторів: від грудного вигодовування до наявності всіх зубів у дорослому віці.

Під час смоктання у дитини активно працюють м’язи нижньої щелепи. Така активність сприяє її нормальному розвитку та положенню відносно верхньої щелепи.

Наявність усіх зубів збалансовує навантаження на жувальні м’язи і скронево-нижньощелепний суглоб. Якщо людині видалили кілька зубів, а імпланти чи протези не встановили, виникає дисбаланс: частина зубів і м’язів починає працювати більше. Чому?

По-перше, верхні й нижні зуби мають «пари», тобто антагоністів. Під час змикання щелепи стикуються і підтримують стабільне положення одне одного. З часом зуб без антагоніста висувається або нахиляється.

По-друге, кісткова тканина в ділянці відсутнього зуба «розсмоктується», а сусідні зуби зміщуються в бік утвореного проміжку, змінюючи ділянку зубного ряду і прикус.

По-третє, людина несвідомо починає жувати на інший бік, бо коли немає повноцінного зубного ряду, їжа подрібнюється гірше.

Разом це може призводити до порушення роботи скронево-нижньощелепного суглоба (СНЩС), дисфункції жувальних мʼязів, бруксизму, стирання зубів, появи рецесії ясен у ділянках перенавантаження. Але зміна прикусу впливає не лише на жувальні м’язи та суглоби, а й на поставу.

Нижня щелепа — єдина рухома кістка черепа, з’єднана зі скроневою кісткою через скронево-нижньощелепний суглоб. Жувальні м’язи і м’язи шиї працюють як єдина система, що підтримує положення голови в просторі. Іноді це зміщення непомітне для людини, інколи помітне і водночас звичне, адже так було завжди

Серед інших причин, які можуть впливати на прикус, виділяють ранню втрату молочних зубів, смоктання пустушки або пальця, порушення носового дихання, сколіоз, гіперлордоз (надмірний прогин у попереку).

Зв’язок між положенням голови і нижньої щелепи — двосторонній. Приміром, людина щодня рік за роком працює за комп’ютером або в телефоні, несвідомо нахиляючи голову вперед. Поступово ця звичка впливає на тонус мʼязів шиї і спини, а також жувальних м’язів: нижня щелепа зміщується назад або порушується траєкторія її руху під час, відкривання рота, жування й змикання зубів.

Змінюється прикус і за «банальної» сутулості, яка змінює тонус системи м’язів шиї, плечового поясу і підпотиличної ділянки. Оскільки ці м’язи пов’язані з нижньою щелепою, організм поступово адаптує положення голови, нижньої щелепи та роботу жувальних м’язів.

Постава не формує прикус напряму, але впливає на положення нижньої щелепи, жувальні м’язи і спосіб змикання зубів. Тому коли людина має неправильний прикус, стоматолог зважає не лише на зуби.

У більшості людей є певні особливості прикусу, як-от легке зміщення зубів відносно середньої лінії обличчя, щілини між окремими зубами чи незначна скупченість. Зазвичай вони не порушують жування і роботу скронево-нижньощелепного суглоба. Але в деяких випадках потребують коригування.

Визначити, чи є порушення прикусу і як воно впливає на зуби та поставу, може лише лікар-стоматолог під час огляду та збору комплексної діагностики. Асиметрія обличчя, скрегіт зубами, клацання у щелепі, звичка жувати їжу на певний бік, головний біль напруги в дорослих — причини відвідати стоматолога. У дітей — дихання ротом, труднощі з відкушуванням і жуванням, постійно відкритий рот, нечітка мова чи шепелявість, сутулість.

Черниш Владислав

