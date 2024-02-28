Вікова макулярна дегенерація: п’ять причин, які впливають на зір після 50 років

Близько 196 мільйонів людей у світі мають вікову макулярну дегенерацію, яка є основною причиною серйозних порушень зору після 50 років.

Учені припускають, що до 2040 року кількість хворих зросте майже на 100 млн. Але сучасні лікарі мають все необхідне для того, щоб діагностувати й успішно лікувати захворювання на початкових етапах розвитку.

Як і чому вік, тютюнопаління, окислювальний стрес, незбалансоване харчування та сімейний анамнез впливають на розвиток вікової макулярної дегенерації, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Вікова макулярна дегенерація – це поширене хронічне захворювання макули, яка є центральною частиною сітківки і відповідає за центральний зір. Зазвичай вікова макулярна дегенерація розвивається у людей після 50-55 років, але трапляються випадки, коли її діагностують раніше. За відсутності лікування вона може призвести до повної втрати центрального зору, який ми використовуємо для того, щоб водити автівку, читати, готувати їжу, розпізнавати обличчя людей. Від об’ємної, кольорової, чіткої картинки навколишньої дійсності залишаються лише загальні, розмиті обриси.

Чому це відбувається?

У зовнішній частині сітківки накопичуються позаклітинні відкладення, що призводить до дегенерації (руйнування) фоторецепторів. У макулі зосереджена найбільша кількість клітин-фоторецепторів колбочок, завдяки яким усі предмети та об’єкти мають відповідні кольори.

Серед причин, які сприяють розвитку вікової макулярної дегенерації, я виділяю п’ять основних:

1. вік;

2. тютюнопаління;

3. окислювальний (оксидативний) стрес;

4. незбалансоване харчування;

5. сімейний анамнез.

З віком усі структури ока "старіють": слабшають м’язи, які регулюють розмір зіниць, сповільнюється процес вироблення сліз, витончується кон’юнктива. Кришталик стає менш гнучким. Порушуються обмінні процеси. Тому після 50 років необхідно щороку перевіряти зір, щоб вчасно виявити зміни в оці й почати медикаментозне лікування.

Тютюнопаління є серйозним фактором ризику, оскільки цигарковий дим містить шкідливі речовини, які можуть руйнувати клітини макули та пошкоджувати судини, що забезпечують живлення центральної області сітківки.

Вільні радикали, які виробляються під час окислювального стресу, можуть пошкоджувати клітини макули, сприяти розвитку запалення тканин, звужувати судини, які живлять сітківку. Все це в довготривалій перспективі негативно впливає не тільки на макулу, а й загалом на всі структури очей.

Також було доведено, що на розвиток вікової макулярної дегенерації впливає нестача антиоксидантів, зокрема цинку, вітамінів С і Е, каротиноїду лютеїну і зеаксантину, Омега-3 поліненасичених жирних кислот. Антиоксиданти допомагають боротися із окислювальним стресом – вони нейтралізують вільні радикали.

Цинк міститься у м’ясі (яловичина, свинина, баранина), морепродуктах (креветки, мідії), молочних продуктах (сир, йогурт), горіхах (грецькі, мигдаль, фундук, кеш’ю).

Вітамін С – у броколі, цитрусових, ківі, папаї, помідорах.

Вітамін Е – у горіхах (арахіс, мигдаль, кедрові горіхи), авокадо, рибі (скумбрія, лосось), морепродуктах, оливкової, соєвій, кукурудзяній олії тощо.

Лютеїн та зеаксантин – у яйцях, кукурудзі, спаржі, апельсинах, ківі, абрикосах, шпинаті, руколі, червоному м’ясі (яловичина, телятина).

Омега-3 кислоти – у волоських горіхах, насінні чіа, сої, лляному насінні, конопляній олії, жирних видах морської риби (лосось, сардини, сьомга, тріска).

Збалансоване харчування працює на перспективу і не є самодостатньою профілактикою. Потрібно мінімізувати вплив ультрафіолету на сітківку, відмовитися від шкідливих звичок, як, наприклад, тютюнопаління та зловживання алкоголем. Щороку проходити комплексну діагностику зору після 50 років і до 50 років. Особливо, якщо у вашій родині є випадки розвитку вікової макулярної дегенерації.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!

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