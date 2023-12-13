Вікова макулярна дегенерація: причини виникнення та профілактика

Вікова макулярна дегенерація – це офтальмологічне захворювання, яке вражає центральну частину сітківки і призводить до втрати центрального зору. Якщо ігнорувати симптоми її розвитку, з часом можна повністю втрати зір.

Які види вікової макулярної дегенерації існують, як їх розпізнати та чи можливо профілактувати розвиток цього захворювання, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Види вікової макулярної дегенерації

Вікова макулярна дегенерація (ВМД) – це захворювання ока, яке стає однією з основних причин втрати зору серед людей старше 50 років. Макулярна дегенерація впливає на центральну частину сітківки, відому як макула, яка відповідає за зорову активність, розпізнавання дрібних деталей, гостроту зору та кольоровідчуття.

Існують дві основні форми вікової макулярної дегенерації:

суха, або атрофічна ВМД;

волога, або ексудативна ВМД.

Суха вікова макулярна дегенерація виникає, коли в пігментному епітелії сітківки, який відповідає за роботу колбочок і паличок, починаються зміни. Макулярна ділянка стоншується, утворюються друзи – маленькі грудочки білка жовтого кольору. Суха форма вікової макулярної дегенерації є більш поширеною (90% всіх випадків), але менш серйозною формою цього захворювання порівняно з вологою формою.

Волога вікова макулярна дегенерація виникає внаслідок несправності судин макули – кров та інші речовини витікають в її тканини, утворюючи вогкі "пухлинки-набряки" в центрі сітківки. В цьому разі центральний зір погіршується доволі швидко: з’являються "сліпі плями", спотворюються, викривляються або випадають літери, але кольоровість зображень і бічний (периферичний) зір залишаються в нормі. Якщо наполегливо ігнорувати ці симптоми, можна осліпнути.

Волога вікова макулярна дегенерація часто вражає одне око, водночас суха – обидва.

Причини виникнення сухої вікової макулярної дегенерації

Серед причин, які сприяють розвитку сухої ВМД, я виділяю:

віковий фактор – чим більше вам років, тим вищий ризик;

генетичну схильність – якщо у когось із членів сім'ї була суха ВМД, то інші її члени можуть мати збільшений ризик виникнення цього захворювання;

куріння – люди, які палять, мають вищий ризик розвитку як сухої, так і вологої ВМД;

незбалансоване харчування – надмірне вживання насичених жирів і холестерину може підвищити ризик ВМД. З іншого боку, раціон, збагачений антиоксидантами та вітамінами (зокрема вітамінами C та E, цинком, лютеїном, зеаксантином), може зменшити цей ризик;

зловживання алкоголем – великі дози алкоголю підвищують ризик розвитку сухої ВМД;

супутні захворювання, наприклад, атеросклероз;

порушення обмінних процесів;

запальні процеси сполучної тканини тощо.

У більшості випадків суха вікова макулярна дегенерація – це комбінація кількох факторів.

Причини виникнення вологої вікової макулярної дегенерації

Серед причин, які сприяють розвитку вологої ВМД, я виділяю:

віковий фактор;

генетичну схильність;

куріння;

незбалансований раціон;

порушення ліпідного балансу через підвищений рівень холестерину;

цукровий діабет;

надмірний вплив ультрафіолету;

деякі інфекції та запальні процеси;

прийом антикоагулянтів;

інші хвороби ока, наприклад, глаукому (хронічне захворювання, яке проявляється підвищенням тиску всередині очей, пошкодженням і подальшим відмиранням зорового нерва).

Визначити конкретну причину, яка спровокувала розвиток хвороби, доволі складно. Бо, як і в разі із сухою ВМД, на цей процес впливають одразу кілька факторів.

Профілактика й лікування

Профілактика розвитку вікової макулярної дегенерації передбачає дотримання здорового способу життя. Це збалансований раціон (або принаймні наближений до нього), обмежена кількість алкоголю, відмова від куріння, правильний систематичний захист від ультрафіолету, помірна фізична активність. А також – щорічний профілактичний огляд в офтальмолога. На мою думку, це найголовніший пункт, оскільки суха ВМД може розвиватися три-п’ять років непомітно для людини. Та попри те, що ця хвороба має приставку "вікова", в сучасній медицині є всі інструменти для того, щоб діагностувати її вже в молодому віці.

Обидві форми вікової макулярної дегенерації лікуються медикаментозно під час спеціальної терапії, яка призначається лікарем індивідуально. Лікуючи вологу ВМД, важливо зупинити зростання аномальних кровоносних судин, витік рідини в макулу та утворення набряків. Після цього сітківка прикладається на місце.

Якщо ваш зір став розмитим, нечітким, періодично центральна частина зображення "випадає", я раджу якомога швидше звернутися по допомогу до лікаря. Адже за відсутності лікування вікова макулярна дистрофія може призвести до повної втрати зору.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!

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