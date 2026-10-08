Вініри, коронки чи імплантати: як відновити зуби та повернути гарну усмішку

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Відновлення зубного ряду має дві мети — повернути зубам повноцінну жувальну функцію і подарувати пацієнтові привабливу усмішку. Чи реально поєднати одне з другим та які існують методики відновлення зубів, розповідає лікар-стоматолог, засновник клініки KASTOM Ігор Остапенко.

За словами лікаря, більшості пацієнтів важко пояснити, навіщо потрібне відновлення зубів. Наприклад, їх стирання відбувається повільно, тому люди до нього адаптуються. Їм здається, що загалом зуби мають нормальний вигляд, хоча вони потріскані, мають сколи та жовті плями. Переконати людину, що такі зуби потребують відновлення, доволі складно. А от коли у пацієнта через стирання зубів виникають скарги — з’являються чутливість, зміни прикусу, — тоді пояснити доцільність лікування набагато простіше. Та стоматолог радить не доводити до подібних змін і звертатись раніше, не чекаючи на симптоми.

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Він також додає, що жінки відповідальніше ставляться до цього питання і завчасно звертають увагу на проблеми з зубами, натомість чоловіки йдуть до стоматолога лише тоді, коли зуб болить або вже нічим жувати. Також для жінок важлива естетика, а чоловікам достатньо того, щоб зуби були присутні та не боліли.

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Робоча двадцятка

Згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), для нормального жування людині потрібно 20 функціональних зубів, які розташовані симетрично і контактують між собою. У стоматології цей підхід відомий як концепція скороченої зубної дуги (Shortened Dental Arch). Річ у тому, що основне жувальне навантаження припадає на передні зуби та премоляри («четвірки» й «п’ятірки»). Крайні кутні зуби (моляри) відповідають за дрібне перетирання їжі. Навіть за їхньої відсутності травна система людини здатна повноцінно засвоювати правильно розжовану їжу.

Вініри та коронки — класика відновлення

Основний популярний метод відновлення зубного ряду — використання керамічних реставрацій (коронок, накладок або вінірів). Вони дозволяють об’єднати збережені зуби та нові встановлені імплантати в єдину, міцну й візуально бездоганну систему. Цей метод рекомендований пацієнтам із патологічним стиранням зубів, із зубами, втраченими з інших причин, а також усім, хто прагне усунути сколи, тріщини чи естетичні дефекти на збережених здорових зубах, відновивши їхню повноцінну жувальну функцію.

«Хоча більшість вважає вініри винятково „процедурою краси“, в сучасній стоматології це повноцінний лікувальний інструмент: їх встановлюють на власні зуби, щоб повернути анатомічну форму, правильну висоту та змогу повноцінно витримувати жувальне навантаження, — каже Ігор Остапенко. — Коронки ж використовують для повного покриття і захисту у двох випадках: на депульпованих (пролікованих) або зруйнованих зубах, які після видалення нерва стають крихкими, та на імплантатах, де коронка слугує видимою верхівкою нового зуба».

Відновлення за допомогою імплантатів

Сучасна стоматологія прагне максимально зберігати власні зуби пацієнта. Саме тому під час діагностики лікар оцінює кожен зуб окремо і робить для нього прогноз. Якщо зуб має руйнування нижче рівня ясен, серйозне запалення каналів або ускладнений пародонтит, його лікування втрачає доцільність, адже з високою ймовірністю такий зуб буде втрачено вже за рік-півтора. В таких випадках оптимальним рішенням стає видалення «скомпрометованого» зуба та встановлення імплантата.

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«Поєднувати в єдину мостоподібну конструкцію власні зуби та імплантати заборонено — протез на імплантатах має бути повністю автономним, — наголошує стоматолог. — Тож якщо ми хочемо встановити шість імплантатів і вирішити проблему всього зубного ряду, але у нас є три „сумнівні“ зуби, які розділяють цю конструкцію — їх варто видалити. Загалом для повного відновлення однієї щелепи цілком достатньо чотирьох або шести імплантатів. Якщо ж ми ділимо конструкцію на окремі сегменти (наприклад, окремо бокові та передні зуби), їхня кількість може зрости до 8–10».

Методика «все на чотирьох»

Пацієнти, які частково або повністю втратили зуби, найчастіше обирають знімний протез. Але користуватися ним буває незручно: протез може зміщуватися, натирати ясна або не дозволяє повноцінно пережовувати їжу. Наразі золотим стандартом лікування у подібних ситуаціях є імплантація за протоколом All-on-4 («все на чотирьох» — прим.), розроблена компанією Nobel і лікарем Паоло Мало.

Лікар пояснює суть методу, яка полягає в тому, що на щелепі пацієнта встановлюють чотири імплантати, які слугують міцною опорою для майбутніх зубів. Крайні з них фіксують під кутом. Це дозволяє збільшити площу контакту з кісткою та зробити фіксацію максимально надійною. Завдяки цьому відтворюють від 10 до 12 зубів на кожній щелепі. Початково цей протокол розробляли для людей віком 60+, адже такої кількості зубів достатньо, щоб якісно пережовувати будь-яку їжу. Але сьогодні він застосовується і до пацієнтів середнього віку. Якщо стан кістки дозволяє, збільшують кількість опор до шести імплантатів. Це дає змогу розширити бічні зони й повністю відновити зубний ряд.

Скільки триває лікування

Вініри та коронки на власні зуби: приблизно 2–4 тижні. Зазвичай це 2–3 візити — від підготовки та сканування до фіксації кераміки.

Імплантація: час на зрощення імплантата з кісткою перед фіксацією постійної коронки — 3–4 місяці для нижньої щелепи та 4–6 місяців — для верхньої.

All-on-4: тимчасовий протез з’являється у вас одразу після операції. Постійна конструкція встановлюється через 4–6 місяців після приживання імплантатів.

Складні випадки з кістковою пластикою: 6–9 місяців, оскільки багато часу потрібно для нарощування і приживання кісткової тканини.

Ігор Остапенко

Без зубів — не ходимо

Великий страх пацієнтів пов’язаний з побоюванням, що їм доведеться кілька місяців ходити «без зубів». Сучасні стоматологічні протоколи знімають цей страх: від першого візиту і до моменту фіксації постійних конструкцій пацієнт жодного дня не залишиться без зубів завдяки використанню тимчасових протезів. Звісно, можуть бути певні застереження щодо твердості їжі або зубний ряд може бути тимчасово не повним, але зона усмішки завжди буде відновленою.

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«Нові зуби дійсно можна отримати за один візит, якщо розуміти, що йдеться про зручну тимчасову конструкцію, — каже Ігор Остапенко. — Її ми будемо знімати перед кожним хірургічним втручанням, а потім одразу повертати на місце. Щойно з’явиться можливість навантажити імплантати — зафіксуємо тимчасову конструкцію вже на них. Для пацієнтів, які проживають за кордоном, ми застосовуємо ще гнучкіший підхід: як тимчасову можемо встановити навіть постійну конструкцію з оксиду цирконію. Після цього людина може спокійно повертатися додому та приїжджати на наступні візити тоді, коли їй буде зручно».

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