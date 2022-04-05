Випадіння волосся і стрес: як впоратися з цією проблемою під час війни

Після 24 лютого багато українців зіштовхнулися з проблемами випадіння волосся через надмірний стрес. Лікар дерматолог-трихолог Кузьма Хобзей розповів на що звернути увагу, якщо ви помітили у себе таку проблему.

Те що відбувається зараз з волоссям більше пов'язано з сезонним випадінням, адже якщо списувати його на стрес, треба врахувати правило 2,5-3 місяців після дії негативного фактору - тільки через цей час починають бути помітними перші наслідки. Також стрес впливає на те, що людина робиться чутливою і схильною списувати фізіологічне випадіння волосся на надлишкове.

Зазвичай більшість людей дещо перебільшують, щодо випадіння волосся у них, адже насправді це нормальний фізіологічний процес. За три місяці волосся має оновитися на 15% і це нормально. Тобто за місяць людина має, грубо кажучи, втрачати близько 5% волосся, але, звісно, від стресу цей відсоток може збільшуватися.

Самостійно визначити рівень випадіння можна за допомогою звичайної гумки для волосся. Якщо вона спадає під час ваших звичайних маніпуляцій з нею - це означає, що коротке молоде волосся не потрапляє у цю гумку, відповідно, баланс між відростанням молодого і випадінням старого волосся, на користь випадіння. Це може говорити про певні проблеми. Інший метод - кількість волосся на розчісці, яка збільшується. Однак тут треба намагатися бути максимально об'єктивними і критичними, бо якщо людина розчісується рідко, то у неї буде більша кількість волосся на розчісці, а якщо частіше - то менша. Але якщо ця кількість значно більша, ніж була в цей же період минулого року або пару місяців тому, це може говорити про посилене випадіння волосся.

Ну і звичайно треба згадати про деякі проблеми які супроводжуються алопецією, тобто облисінням. Коли з'являються місця на голові, де немає волосся округлої чи неправильної форми, то це вже медична проблема і тут потрібно попри війну шукати лікаря, який допоможе розібратися, встановити точний діагноз і призначити лікування. Але у більшості випадків, на щастя, мова йде про банальне телогенове випадіння волосся, яке зумовлене заміною старого на нове, але на фоні стресу це може відбуватися значно інтенсивніше, відповідно ми втрачаємо довге волосся і об’єм зачіски зменшується.

Болючість шкіри голови може бути пов’язана з певними проблемами волосся і це не дуже хороший симптом. Вона може бути спричинена запаленням шкіри голови, яке і дає ці неприємні відчуття. Також сам процес посиленого випадіння волосся супроводжується виділенням певних біологічних речовин, які подразнюють нервові закінчення і вони дають ефект болю. Ну і тут ще напевно треба згадати про тугі зачіски, які можуть спричинювати порушення кровообігу в шкірі голови і теж давати ефект болючості. Якщо це відбувається, то на цю тему можна поспілкуватись з лікарем і навіть почати із сімейного лікаря і обстежити організм в цілому, бо такий симптом, як посилене випадіння волосся, може говорити про те що щось в організмі негаразд.

Також не треба забувати про харчування і сон. Річ у тім, що волосся на 85% складається з білка, відповідно, якщо наше харчування не збалансоване, то потрібно, щоб там були продукти із високим вмістом білка: м'ясо, риба, молочні продукти, білок рослинного походження, яйця. Дорослим спати треба не менше 7-8 годин. У стресовий період це потрібно, щоб нервова система встигла оновитися, щоб вона не посилала негативні імпульси і волосяний фолікул не переходив в режим "бойового чергування". Емоційний баланс також важливий. Звісно, під час війни говорити "менше нервуйте" це не коректно стосовно більшості людей, однак слідкуйте за своїми ближніми, родичами, знайомими, за собою. Якщо ви розумієте, що рівень стресу зашкалює і потрібна якась спеціальна допомога, заспокійливі препарати, чи поспілкуватися з психологом - за можливості займіться цим питанням.

Важливе місце у здоров'ї шкіри голови займає гігієна, тому не нехтуйте нею. Не треба думати, що якщо ми сидимо дома і не виходимо, то мити голову вже не потрібно. Людина навіть психологічно ліпше себе почуває, коли вона бачить у дзеркалі себе здоровою, з блискучим волоссям, з чистою шкірою голови.

Стригти волосся під час випадіння не допоможе, бо проблема відбувається глибоко у шкірі голови, у волосяному фолікулі і довжина на цей процес ніяк не впливає. Але звичайно після стрижки вам буде здаватися, що волосся випало менше, однак це просто оптичний обман.

Під час війни волосся стало випадати помітно сильніше - лікар дерматолог-трихолог Кузьма Хобзей

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