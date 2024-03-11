Чому випирає живіт та болить поперек: фітнес-тренер розповів, як позбутися проблеми

Зустрівшись з неприємною проблемою випирання живота та болю у попереку, багато людей віддають перевагу тренуванням м'язів пресу та попереку. Проте, фітнес-тренер наголошує сконцентруватися на положення тазу, щоб уникнути подібних проблем.

Чимало людей, коли стикаються з такими проблемами, починають тренувати м'язи пресу та попереку. Однак, вони часто не беруть до уваги один важливий аспект: якщо відчуваєте біль у попереку, додаткове навантаження тільки погіршить загальний стан. Як вирішити цю проблему розповідає фітнес-тренер Сергій Андрійович.

У чому може бути проблема

Зазвичай таз, що відведений назад перевантажує м'язи попереку та призводить до випирання живота. Однак правильне положення тазу, підкручене під ребра, дозволяє розподілити навантаження більш збалансовано, стабілізувати поперек та зняти навантаження зі спини.

Як позбутися

Для досягнення правильного положення тазу фахівець рекомендує виконувати таку вправу.

Ставши спиною до стіни, з'єднайте лопатки, притисніться потилицею та підкрутіть таз. Таким чином поперек стабілізується, мʼязи пресу напружуються і це знімає навантаження з вашої спини.

Хоча цей процес вимагає постійного контролю правильного положення тазу, з часом це стане автоматичним.

Загалом, правильне положення тазу дозволяє насолоджуватися тренуваннями та зберігає здоров'я хребта і є ключем до позбавлення від живота, що випирає та поперечного болю.

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