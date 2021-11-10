Віра Брежнєва - амбасадор природної мінеральної води "Бон Буассон"

Бон Буассон – це природна мінеральна вода, що народжується в унікальному гідрогеологічному регіоні України - "Солоний Лиман" на Дніпровщині. Навколо тільки чисте повітря та дика природа. Неповторний мікроклімат обумовлює унікальні властивості води. Це і її м'якість, і оптимальний баланс солей і мінералів, і найвищий показник PH - 8,6 серед природних вод України.

Не випадково, що саме Віра Брежнєва стала амбасадором цієї води. Відома співачка - справжній адепт здорового способу життя. Адже вона і "Бон Буассон» просто створені одне для одного.

Віра Брежнєва: "Я скажу одну важливу річ: людина не може без повітря, води, мінімальної здорової їжі і любові. Свій ранок я починаю зі склянки теплої води і подяки Всесвіту. Бо вода - найважливіше для підтримки нормальної життєдіяльності нашого організму протягом дня та заряду його енергією.

Я обираю "Бон Буассон". Це – жива вода, яка створена самою природою, має високий показник рН та оптимальний склад мінералів. Поєднання таких властивостей найкращим чином впливає на моє здоров'я та красу".

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