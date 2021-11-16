Вітамін D взимку та восени: чому він такий важливий

Вітамін D взимку та восени: чому він такий важливий

Нестача вітаміну D – проблема, з якою багато хто бореться восени та взимку. Якщо ви відчуваєте хронічну втому та погіршення настрою, подумайте про те, щоб перевірити рівень цього вітаміну у крові.

Результати останніх досліджень показують, що майже 90% українців схильні до ризику дефіциту вітаміну D. Лікарка сімейної медицини Кристина Шевченко розповідає, чому так відбувається, які симптоми нестачі вітаміну D в організмі, в яких продуктах міститься "сонячний вітамін".

Що таке вітамін D і як його синтезує організм

Вітамін D — насправді вітаміноподібна речовина, а точніше, стероїдний прогормон. Вітамін D існує у двох видах: як ергокальциферол (вітамін D2), що надходить в організм тільки з їжею, та холекальциферол (вітамін D3), який виробляється у шкірі після впливу ультрафіолету.

Так, ще 1822 року польський біолог Енджей Снядецький довів, що діти, які мало проводять час на сонці, більш схильні до рахіту, на відміну від своїх однолітків, які регулярно виходять на вулицю. Це відкриття привело до висновку, що основною причиною дефіциту вітаміну D у суспільстві є його недостатній синтез у шкірі, спричинений надто низьким УФ-індексом, коротким перебуванням на сонці, а також використанням сонцезахисних кремів.

Вітамін D: для чого він потрібен організму

Основна та найбільш масштабна функція вітаміну D – стимуляція, а також засвоєння кальцію та фосфору, що мають величезний вплив на правильне формування кісток у дітей та немовлят. Стимулюючи вироблення певних білків у кишечнику, вітамін D3 значно полегшує зв'язування, а потім транспортування кальцію до крові. Крім того, холекальциферол впливає на підвищену активність остеокластів у кістках. Кінцевим результатом є підвищення рівня кальцію у крові, а також стимуляція правильного формування та мінералізації кісток.



Холекальциферол та ергокальциферол також стимулюють імунну систему до старанної роботи завдяки рецепторам до вітаміну D (VDR), виявленим у імунних клітинах. У багатьох наукових дослідженнях підтверджено вплив вітаміну D на зміцнення вродженої реакції імунної системи проти запальних процесів. З цієї причини постійно досліджується роль вітаміну D у профілактиці та лікування аутоімунних захворювань, таких як червоний вовчак, діабет першого типу, псоріаз та розсіяний склероз.



Вітамін D3:

допомагає організму у правильному засвоєнні кальцію та фосфору;

допомагає підтримувати належний рівень кальцію у крові;

запобігає демінералізації кісток у дорослих;

допомагає у правильному функціонуванні м'язів;

допомагає підтримувати здоров'я зубів;

підтримує правильне функціонування імунної системи;

бере участь у регуляції артеріального тиску;

надає позитивний вплив на ріст волосся та стан шкіри.

Дослідження, проведене 2007 року відомим німецьким інститутом Коха, показало, що близько 90% жінок та 80% чоловіків не споживають достатньо вітаміну D.

Дефіцит вітаміну D: у чому він проявляється

Дефіцит вітаміну D є глобальною проблемою, і в Україні від нього страждають близько 90% людей різного віку. Гострий дефіцит вітаміну може супроводжуватися низкою таких наслідків, як:

рахіт у дітей;

остеопенія та остеопороз;

підвищений ризик переломів кісток;

вторинний гіперпаратиреоз;

нервово-м'язові розлади;

випадання волосся та ламкість нігтів.

Також все частіше обговорюється зв'язок низького рівня вітаміну D з розвитком раку, серцево-судинних захворювань, аутоімунних порушень та депресії. Крім того, у дітей, крім вже згаданого рахіту, може з'явитися дратівливість, затримка розвитку та часті вірусні та бактеріальні інфекції.

Скільки вітаміну D потрібно приймати восени та взимку

Наш організм отримує вітамін D в основному шляхом синтезу холекальциферолу (вітаміну D3) у нижніх шарах шкіри – дерми, що відбувається під впливом УФ-випромінювання, та меншою мірою завдяки правильному харчуванню. Дефіцит вітаміну D вже починається на початку осені, коли сонце не так активне і світловий день стає коротшим.

Багато фахівців радять вже від початку жовтня розпочинати приймання вітаміну D – монодобавки або у складі комплексних вітамінів. Відповідно до ВООЗ, холекальциферол та ергокальциферол рекомендується вживати у такій добовій дозі:

новонароджені 0-6 місяців: 400 МО незалежно від способу годування;

діти 6-12 місяців: 400-600 МО залежно від добової дози вітаміну D, яка приймається під час їжі;

діти (1-10 років): 600-1000 МО;

підлітки (11-18 років): 800-2000 МО;

дорослі (19-65 років): 800-2000 МО;

люди похилого віку (> 65-75 років) і люди з темною шкірою: 800-2000 М;

люди похилого віку (> 75 років): 2000-4000 МО, як правило, протягом року через зниження абсорбції зі шлунково-кишкового тракту та зміни метаболізму вітаміну D;

вагітні та жінки, що годують: 2000 МО, але перед прийманням перевірити рівень вітаміну в крові.

Вказані вище рекомендації щодо додавання вітаміну D також залежать від маси тіла і кількості вітаміну, що надходить з їжею. Особливу групу ризику дефіциту вітаміну D становлять люди з ожирінням, яким часто потрібно введення подвійної дози, порівняно з однолітками з нормальною масою тіла. Тому перед початком приймання холекальциферолу та ергокальциферолу слід проконсультуватися з сімейним лікарем чи дієтологом.

Де найкраще джерело вітаміну D восени та взимку

Друге, найоптимальніше джерело вітаміну D, крім ультрафіолету – це правильне харчування. Було виявлено, що найбільше цього вітаміну міститься в таких продуктах:

риба (свіжий вугор, дикий лосось, горбуша, сардина);

яєчний жовток;

молоко козяче;

печінку тріски.

Вітамін D в основному присутній у продуктах тваринного походження, на жаль, ми не знайдемо його у фруктах чи овочах.

Чи варто використовувати добавки вітаміну D

Враховуючи той факт, що 80% вітаміну D надходить завдяки ультрафіолету, саме влітку, восени та взимку ми відчуватимемо максимальну його нестачу. Тому часто рекомендуються добавки вітаміну D3, які можна придбати в аптеці у вигляді капсул або крапель. Однак важливо пам'ятати, що перед прийманням такого засобу обов'язково потрібно визначити рівень вітаміну в крові. Для цього існує аналіз, який часто можна зустріти під назвою 25-гідроксивітамін D. Результати аналізу дозволять визначити, яке саме дозування вітаміну варто приймати, адже його надлишок також небезпечний, як і дефіцит. Надлишок вітаміну D здатний спричинити відкладення кальцію в м'яких тканинах, особливо в серці та кровоносних судинах.

Пам'ятайте, що вітамін D3 є продуктом спеціального медичного призначення, призначений для перорального застосування. Правильне дозування вітаміну допоможе зміцнити кісткову та зубну тканину, стимулювати природні захисні сили організму, а також підтримати роботу м'язової тканини.

Вітамін D та K – гарний дует для здоров'я

Було виявлено, що вітамін D найкраще працює у дуеті з кальцієм та вітаміном К. Ці вітаміни підтримують виробництво та активацію білка GLA Matrix (MGP), який запобігає кальцифікації та розриву кровоносних судин. Тому цей набір рекомендуєтьсяна насамперед людям старшого віку. Мало того, вітаміни D та K також покращують правильне засвоєння кальцію, що благотворно впливає на кісткову систему.

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