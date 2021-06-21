Вітамін Е: чим корисний та у яких продуктах його шукати

Цей вітамін не синтезується в організмі людини і обов'язково повинен надходити з їжею

Гладка, рівна, здорова шкіра - головна прикраса жінки в будь-яку пору року. Правильне харчування допомагає підтримувати її в нормальному стані. А вітамін Е відіграє в цьому важливу роль.

Його ще називають "вітаміном молодості". Основна користь вітаміну Е - він потужний антиоксидант і кардіопротектор, бере участь в синтезі різноманітних гормонів. Він має протизапальні властивості, підвищує імунітет - клітини тканин тіла стають стійкішими до впливу довкілля.

Треба відзначити, що вітамін Е не синтезується в організмі людини і обов'язково повинен надходити з їжею. Тому в раціоні завжди повинно бути достатньо цього вітаміну.

Висока кількість вітаміну Е міститься переважно в рослинних продуктах, особливо у свіжих, необроблених овочах і зернових, багато його в оліях.

Важливо знати, що світло руйнує вітамін Е під час зберігання продуктів. Він чутливий до кисню. Добре зберігається в заморожених плодах. Максимум вітаміну після обробки в рослинних оліях холодного віджиму, тому вони вважаються значно корисними.

Окрім того, включайте до раціону продукти, які можна їсти без приготування - паростки пшениці, лісові та волоські горіхи, мигдаль, насіння, яєчні жовтки, шпинат, листову зелень, помідори.

Добова потреба дорослої людини у вітаміні Е становить близько 15 мг. Така кількість міститься в 30 г соняшникової олії або в 100 г оливкової. Але це не означає, що ми повинні набирати необхідну кількість вітаміну Е тільки з цих джерел. Це важливо розуміти.

Вітамін Е жиророзчинний, тому може накопичуватися в організмі і викликати інтоксикацію. Велике перевищення дози вітаміну може не запобігати, а навпаки, викликати проблеми зі здоров'ям.

Не забувайте про різноманітність вашого харчування, адже чарівних пігулок не існує.

facebook.com/svetlanafus

Більше порад про здорове харчування читайте на сторінці Світлани Фус facebook.com/svetlanafus

Читайте також: Чому важливо вживати клітковину

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання