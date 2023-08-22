Вітамін К: де він міститься та чому необхідний для нашого організму

Кожен організм – збалансована система. В тілі людини є певна кількість води, тканин, клітин, елементів, вітамінів тощо. Будь-який дисбаланс має негативний вплив на нашу систему.

Вітаміни належать до незамінних факторів харчування людини. Хвороби, пов'язані з нестачею вітамінів, відомі давно. Ці хвороби зазвичай лікуються різноманітною, повноцінною й багатою на певний дефіцитний вітамін їжею, розповідає дієтологиня Світлана Фус.

Вітамін К відіграє в організмі важливу роль – сприяє згортанню крові, тобто коагуляції. Без нього неможливе утворення кров'яних згустків, які запобігають внутрішній і зовнішній кровотечі. Звідси, власне, і з'явилася в назві вітаміну буква К (від koagulation – згортання). Вітамін К необхідний для утворення протромбіну – важливого для коагуляції крові компонента, який виробляється печінкою людини.

Крім участі в забезпеченні нормального згортання крові, вітамін К підтримує здорову роботу нирок. Доведено, що цей вітамін активно впливає на обмін речовин у кістковій і сполучній тканинах, сприяє засвоєнню кальцію в кістках. Достатня кількість вітаміну К в організмі є профілактикою остеопорозу – захворювання, за якого кістки стають крихкими та легко ламаються. А це особливо важливо для жінок у менопаузі. Вітамін К впливає на стан судин і серця, що перешкоджає відкладенню кальцію в судинах і на атеросклеротичних бляшках. А це знижує ризик серцевих захворювань, інсульту та інфаркту.

Де він міститься? Вітамін К має дві форми: К1 та К2.

Перша – вітамін К1 (філохінон) надходить до організму з продуктами харчування. Він міститься в багатьох рослинах і є одним із продуктів фотосинтезу. Лідерами за його вмістом є:

петрушка

шпинат

зелені листові види салату

броколі

зелені види капусти

ківі

морква

помідор

перець

Серед продуктів тваринного походження:

печінка

молочні продукти

Друга форма – вітамін К2 (менахінон) синтезується в товстому кишківнику особливими бактеріями.

Завдяки нормальній роботі мікроорганізмів і правильному харчуванню в організмі людини підтримується достатня кількість вітамінів К1 і К2. Це коли йдеться про правильне, тобто збалансоване харчування і нормальний стан мікрофлори.

На жаль, дефіцит цього вітаміну зустрічається не так уже й рідко. Особливо серед людей, які навіть влітку не вживають достатньо овочів і фруктів, харчуються одноманітно чи переважно фаст-фудом, сидять на обмежувальних дієтах. Погіршується засвоєння вітаміну через проблеми з шлунково-кишковим трактом, шкідливі звички, а також через стрес і перевтому.

Але є й ті, кому треба слідкувати, щоб вітаміну К не було занадто багато в харчуванні. Це люди, які приймають прямі антикоагулянти, покликані мінімізувати ризик утворення тромбів. У цьому разі треба отримати рекомендації лікаря щодо вживання кількості зелені та інших продуктів, які містять цей вітамін.

На добу дорослому достатньо вживати всього 100-120 мкг вітаміну. Перевірити його нестачу допоможуть лабораторні аналізи.

Кількість вітаміну К в мкг на 100 г продукту / Фото: facebook.com/svetlanafus

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