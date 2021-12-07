Вітамін С: чому він такий важливий і в яких продуктах його найбільше

Вітамін С: чому він такий важливий і в яких продуктах його найбільше

Вітамін С в організмі не синтезується, тому він має надходити з їжею або у вигляді вітамінних добавок. Добова потреба у вітаміні С оцінюється приблизно 1 мг/кг маси тіла.

Вітамін С виконує в організмі людини низку важливих функцій. Його дефіцит має серйозні наслідки для здоров'я, тому за недостатньої кількості цього вітаміну в раціоні слід подумати про приймання препарату з L-аскорбінової кислоти. Натуральні та синтетичні форми вітаміну С мають однакову хімічну структуру, та їх використання підтримує правильне функціонування організму.

Лікарка сімейної медицини Кристина Шевченко розповідає про корисні для здоров'я властивості вітаміну С та продукти з максимально високим його вмістом.

Вітамін С: корисні для здоров'я властивості

Аскорбінова кислота, або вітамін С, – це водорозчинний вітамін, необхідний правильного функціонування людського організму. Він належить до групи ненасичених багатоатомних спиртів.

Вітамін С в організмі не синтезується, тому він повинен надходити з продуктами харчування або як варіант у вигляді харчових добавок. Добова потреба у вітаміні С оцінюється приблизно в 1 мг/кг маси тіла для дорослих та трохи більше для дітей.

Така кількість може надходити з їжею, проте є фактори, що обмежують засвоєння вітаміну С, наприклад куріння, надмірне вживання алкоголю або кофеїну, похибки в харчуванні. Нестача вітаміну С може призвести до появи низки симптомів, таких як:

анемія;

кровотеча ясен;

сприйнятливість до інфекцій;

зниження швидкості загоєння ран;

погіршення стану волосся та шкіри;

поява на руках чи ногах синців;

сонливість, занепад сил.

Найважча форма дефіциту вітаміну С відома як цинга, в основному вражає людей похилого віку з неадекватним харчуванням. На щастя, цингу в 21-му столітті не слід розглядати як проблему — наша дієта настільки різноманітна, що ми несвідомо вживаємо нормальну кількість вітаміну С.

Вітамін С підтримує імунітет

Вітамін С – потужний антиоксидант, що ефективно нейтралізує вільні радикали. Саме ці активні форми кисню є відповідальними за розвиток багатьох хвороб цивілізації, включаючи рак.

Результати багатьох досліджень підтверджують надзвичайно сприятливий вплив вітаміну С на імунітет. Аскорбінова кислота ефективно бореться з вірусами та бактеріями, зменшує запальну реакцію. Як сильний антиоксидант вітамін С нейтралізує вільні радикали та знижує негативний вплив будь-яких інфекцій на організм.

Вітамін С для зору

Як згадувалося, вітамін З дуже ефективний у нейтралізації шкідливих вільних радикалів. Таким чином, він уповільнює процеси старіння, обмежує розвиток запалень та хронічних захворювань. Вітамін С підтримує роботу зорової системи за багатьма напрямами:

зміцнює стінки судин ока;

захищає очі від шкідливого впливу УФ-випромінювання;

підтримує вироблення слізної рідини;

бере участь у профілактиці розвитку синдрому сухого ока.

Вітамін С уповільнює процес старіння шкіри

Вітамін С в організмі є природним антиоксидантом, прискорює загоєння ран та уповільнює процеси старіння шкіри. Він також бере участь у синтезі колагену.

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Одним з найбільш ефективних методів стимулювання вироблення колагену є забезпечення організму адекватною кількістю вітаміну С. Згідно з дослідженням, опублікованим у медичному журналі International Journal of Cosmetic Science, тривала дія аскорбінової кислоти на клітини сполучної тканини може збільшувати синтез колагену до восьми разів.

В опублікованій статті звернули увагу, що вітамін С є специфічним каталізатором практично на кожній стадії виробництва колагену, від однієї амінокислоти до утворення всього білкового ланцюга. Вітамін С має надзвичайно позитивний вплив на шкіру завдяки своїй універсальній дії:

нейтралізує вільні радикали, уповільнюючи процеси старіння ;

зволожує шкіру та зберігає неушкоджену гідроліпідну мантію шкіри;

незамінний у процесі синтезу колагену, тобто основного білка шкіри;

пригнічує синтез меланіну, запобігає появі пігментних плям;

має ніжний відлущуючий ефект;

підтримує регенерацію епідермісу та знімає запалення.

Вітамін С, зокрема в косметичних продуктах, захищає шкіру від шкідливого впливу сонячної радіації, гальмує фотостаріння та зменшує виразність пігментації. І нарешті, вітамін С запечатує стінки судин, запобігаючи утворенню негарних судинних зірочок та почервоніння на обличчі.

Вітамін С для схуднення

Вітамін С, тобто аскорбінова кислота, є сполукою, яка бере активну участь у спалюванні жиру. Аскорбінова кислота необхідна для синтезу карнітину – основного переносника жирних кислот у м'язи та печінку, де вони є цінним джерелом енергії. Вітамін С бере участь у регуляції синтезу ДГЕА – дегідроепіандростерону, що допомагає підтримувати низький рівень жирової тканини. Як сильний антиоксидант вітамін С має здатність пригнічувати надмірну активність інсуліну, який є гормоном, що сприяє збільшенню ваги.

Вітамін С потрібен спортсменам

Спортсмени – одна з груп людей, яким потрібний великий запас вітаміну С. Він забезпечує правильне кровопостачання та харчування м'язів, ущільнює та тонізує стінки кровоносних судин, збільшує абсорбцію заліза, запобігаючи розвитку анемії. До того ж, він підтримує роботу серця і нормалізує артеріальний тиск – і це оцінить кожен спортсмен. Аскорбінова кислота має ще одну цінну властивість – створює оптимальні умови для регенерації м'язів, що визначає ефективність кожного тренування, особливо силової.

Вітамін С необхідний для розвитку плода

Вітамін С під час вагітності необхідний як майбутній мамі, так і дитині. Під час вагітності аскорбінова кислота обмежує розвиток серйозних дефектів нервової системи, підтримує розвиток щитоподібної залози дитини. Вітамін С необхідний синтезу колагену і, отже, на формування скелетної системи.

Вітамін С для здоров'я сечовивідних шляхів

Профілактика інфекцій сечовивідних шляхів зводиться до правильного питного режиму, що забезпечує оптимальний діурез — вироблення адекватних обсягів сечі.

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Інший елемент профілактики — залишкова кількість вітаміну С в організмі, який може надходити з їжею або через харчові добавки. Аскорбінова кислота підкислює сечу, знижує її рівень pH, тим самим створюючи для хвороботворних бактерій некомфортне середовище існування.

Вітамін С підтримує роботу нервової системи

Вітамін С необхідний для правильного функціонування багатьох систем, включаючи нервову. Багато клінічних дослідженнях було доведено, що додавання високих доз вітаміну З може обмежувати несприятливі зміни у нервової системі. Крім того, аскорбінова кислота може використовуватися як елемент терапії шизофренії, доповнюючи приймання антипсихотичних препаратів.

У яких продуктах шукатиме вітамін С?

Коли йдеться про вітамін С, перше, що спадає на думку, – це лимони. Напрочуд, цитруси містять не найбільшу кількість аскорбінової кислоти. Подивіться на інформацію нижче, і ви будете здивовані:

Продукт Вміст вітаміну С на 100 грамів

Ацерола 1,7 – 2,5 г

Грейпфрут 61 мг

Лимон 53 мг

Апельсин 50 мг

Лайм 29 мг

Шипшина 250-800 мг

Чорна смородина 150-300 мг

Ківі 84 мг

Петрушка 269 мг

Перець солодкий 125-200 мг

Кропива 600 мг

Часник 524 мг

Плоди горобини 100 мг

Безумовно, вітамін С повинен бути присутнім у раціоні як молодих, так і людей похилого віку та дітей. Однак пам'ятайте, приймання дуже великої кількості вітаміну С в одній дозі може спричинити нудоту, блювання, діарею, печію та біль у шлунку. Іноді виникають шкірні висипання, головний біль, проблеми зі сном і підвищений ризик утворення каменів у нирках. Ці симптоми зазвичай швидко зникають після зниження дози.

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