Вітамін В4: де міститься холін і кому його потрібно приймати

Вітамін В4: де міститься холін і кому його потрібно приймати

Холін стимулює роботу мозку, посилює концентрацію та покращує здатність сприймати та запам'ятовувати. Необхідний під час вагітності мамі та майбутній дитині.

Серед поживних речовин, які є дуже важливими для здоров'я, але рідко зустрічаються в нашому раціоні, є холін, широко відомий як вітамін B4. Холін стимулює мозок, позитивно впливає на метаболізм жирів та, що найголовніше, відіграє фундаментальну роль у житєдіяльності вагітних. Широкий спектр властивостей B4 говорить про обов'язкове збільшення його надходження до раціону, як із продуктами харчування, так і у вигляді харчових добавок.

Лікар сімейної медицини Кристина Шевченко розповідає про те, що таке холін, де він міститься і для чого потрібний організму.

Що таке B4 та які функції вітамін виконує в організмі

Холін через його важливість для функціонування організму часто називають вітаміном.

Спочатку класифікувався як комплекс вітамінів групи В та був названий вітаміном B4. В нинішній час в результаті відкриття, що стосується його виробництва організмом, і завдяки його цінним біологічним властивостям, він класифікується як вітаміноподібна сполука.

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В4 зустрічається в основному у фосфоліпідах і є попередником фосфатидилхоліну, ключового компонента, що впливає на правильне функціонування мембран нейронних клітин. Холін відіграє важливу роль у функціонуванні печінки, де бере участь у метаболізмі холестерину та інших жирових компонентів. Таким чином, він запобігає накопиченню цих сполук у жовчному міхурі та у стінках кровоносних судин. В4 визначає правильне функціонування нервової системи – впливає на розвиток нервових клітин та їхню форму, а також нервове передавання у мозку.

Вітамін B4 відіграє дуже важливу роль для організму людини. До його завдань входять:

значний вплив на утворення клітин та гальмування деформації клітинних стінок;

регуляція роботи м'язової системи, контроль її функції та здатності до регенерації;

участь у правильному функціонуванні дихальної системи, покращення якості дихання;

підтримка роботи коронарної та серцево-судинної систем;

допомога у регулюванні роботи печінки, підтримці її структури у кращому стані;

пригнічення надмірного накопичення молекул жиру в печінці, що дозволяє знизити ризики жирового гепатозу;

допомога у процесі розщеплення холестерину та інших речовин, надлишок яких небезпечний для людини;

покращення функціонування всієї нервової системи, зміцнення довготривалої пам'яті, зниження ризиків розвитку недоумства або хвороби Альцгеймера.

Вітамін B4 дуже важливий для вагітних. Його наявність дозволяє правильно розвивати мозок та центральну нервову систему дитини, а також значно знижує ризик уроджених дефектів. Його завдання – правильно доставляти поживні речовини до плода через плаценту, завдяки чому майбутня дитина має шанс на повноцінний розвиток.

Саме в період вагітності потреба в холіні значно зростає, і часто кількість вітаміну В4, що вживається з їжею, виявляється недостатньою. Тому, щоб забезпечити адекватний рівень холіну в організмі майбутньої мами, слід разом із лікарем подумати про приймання харчових добавок.

Яка потреба в холіні у жінок (що годують грудьми та вагітних) та чоловіків

Залежно від віку, стану здоров'я, статі та генетики потреба в холіні може значно змінюватись. Рекомендована добова доза для жінок становить 425 мг, а для чоловіків – 550 мг.

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У особливий період життя жінки, такої як вагітність та годування груддю, кількість вітаміну B4, яку необхідно забезпечити, трохи збільшується. Рекомендована добова доза холіну в цій групі становить приблизно 450 мг для вагітних і 550 мг для мам, що годують. Плід, що розвивається, отримує холін через плаценту від матері.

Симптоми дефіциту холіну

Іноді, незважаючи на правильно підібрану дієту, ми не можемо забезпечити організм необхідною кількістю вітаміну B4, тому варто подумати про добавки. У станах дефіциту холіну спостерігаються:

зниження розумової працездатності, пам'яті та концентрації уваги;

посилення дії несприятливих факторів стресу;

дратівливість, головний біль, шум у вухах, порушення серцевої діяльності та системи кровообігу.

Знижений рівень холіну особливо небезпечний для вагітних і жінок, що годують. Низький рівень холіну у вагітної жінки може призвести до дефектів нервової трубки у плода, навіть незважаючи на нормальний рівень фолієвої кислоти.

Чи може бути надлишок вітаміну В4

Надлишок холіну в організмі зустрічається дуже рідко. Це вітамін, який відрізняється легким розчиненням у воді, тому його надлишок швидко виводиться із сечею чи потом. Коли в тканинах організму з'являється дуже багато холіну, наприклад, у разі безконтрольного прийому харчової добавки, можна помітити такі симптоми:

сильний пронос;

нудота, іноді з блюванням;

надмірне потовиділення;

падіння артеріального тиску та сонливість.

Де міститься вітамін В4? У яких продуктах найбільше холіну

Дефіцит вітаміну В4 дуже небезпечний для організму. Недостатнє надходження речовини через безліч важливих функцій, що вона виконує, призводить до порушення роботи найважливіших систем людини. Найкращий спосіб збагатити організм холіном – вживати правильні продукти харчування. Отже, найбільше вітаміну В4 зустрічається в їжі, а саме:

курячих яйцях;

яловичині;

пшениці, висівках;

горіхах, особливо волоських та кеш'ю;

бобових (нут, соя та сочевиця).

Диверсифікація раціону, що містить поживні речовини, багаті на холін, дозволяє покрити добову потребу у вітаміні В4.

Харчові добавки з холіном (вітамін B4): які вибрати

Холін доступний у вигляді однокомпонентних засобів, а також присутній у добавках, що містять композиції різних речовин спеціально призначених для регенерації печінки. Вибираючи добавку з холін, варто звернути увагу на вміст діючої речовини в одній капсулі, щоб скоригувати дозу відповідно до добової потреби. Варто вибирати перевірених виробників, вітаміни яких можна придбати в аптеках. Крім того, для збільшення засвоєння вітаміну В4 рекомендується приймати такі речовини, як вітамін А, вітамін В12 або вітамін В6.

Найкраще джерело вітаміну B4 – це різноманітна збалансована дієта, але у разі дефіциту холіну необхідно включити добавки, які мають на меті заповнити нестачу вітамінів в організмі.

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