Водний баланс: коли, скільки та навіщо пити воду

Водний баланс / © Credits

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Скільки її треба випивати протягом дня, щоб підтримувати водний баланс без шкоди для здоров’я та до чого тут раціон, розповіла лікарка загальної практики Клініки МЕДІКОМ Капшук Олена Володимирівна.

Водний баланс — це рівновага між кількістю отриманої і втраченої води.

Щоденно ми отримуємо її з напоїв та їжі: чистої води, чаю, кави, молока, соків, салатів, перших страв, фруктів, овочів, зелені. Втрачаємо з сечею, потом, під час дихання — на видиху разом із вуглекислим газом виходить водяна пара.

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Найкращим джерелом рідини є чиста вода. Чому?

Не підвищує рівень цукру в крові на противагу сокам чи солодкому чаю. Має нейтральний кислотно-лужний баланс, тому найкраще засвоюється — організму не треба її розщеплювати, фільтрувати чи нейтралізувати. Втамовує спрагу і зберігає гідратацію — вода одразу всмоктується, розподіляється між тканинами і підтримує водний баланс.

То скільки ж води треба випивати за день?

Нормою вважається 30 мл на кілограм ваги. Тобто якщо ви жінка і ваша вага — 60 кг, то протягом дня маєте вживати 1,8 л рідини. Вважається, що до 20% з необхідної кількості ми отримуємо з їжі, а решту — з напоїв.

20% від 1,8 л — це 360 мл, орієнтовно — чашка води. Але є вона за умови, якщо в раціоні присутні свіжі овочі, фрукти, ягоди в достатній кількості. На напої відтак припадає майже 1,5 л.

Більшість людей не випиває цю кількість рідини навіть влітку. По-перше, через те, що плутають спрагу з голодом. Центри спраги і голоду знаходяться в гіпоталамусі поряд, тому бажання зробити кілька ковтків води можна інтерпретувати як помилкове бажання з’їсти бутерброд.

По-друге, п’ють багато кави, чаю, соків, солодких газованих напоїв, молочних коктейлів. Рідина в організм потрапляє, але у ній багато «домішок» — цукру, кофеїну, барвників, консервантів, жирів. Цукор зменшує засвоєння води. Кофеїн має сечогінний ефект. Жири й добавки навантажують печінку та нирки — головні регулятори водного балансу.

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По-третє, з віком притуплюється відчуття спраги, бо в організмі знижується вміст води, а мозок втрачає чутливість до сигналів зневоднення.

Як пити воду?

Найголовніше правило — рівномірно протягом дня: вранці, ввечері, під час їжі, у перервах між прийомами їжі, в процесі тренування, на прогулянці тощо. Пів чашки води, випитої за 2 години до сну вам не зашкодять, як — і натщесерце (але вода натщесерце немає особливих переваг). Виняток — люди, у яких є проблеми з нирками чи сечовим міхуром.

Вода може бути тепла й зі шматочком лимона чи улюбленими сезонними ягодами, але це не обов’язково. Будь-яку рідину наш організм нагріває до температури тіла (36,6 градусів). Холодна не спазмує шлунок, а підігріта з лимоном не запускає жовчний міхур. Його запускають жири й білки.

Якщо відчуваєте голод, не поспішайте перекушувати — випийте склянку води. Можливо, їсти перехочете.

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А щоб випивати свою норму, наливайте воду в пляшку відповідного об’єму. Пийте воду з неї, переливайте частину в меншу тару, йдучи з дому. Тоді наприкінці дня буде простіше зрозуміти, скільки саме чистої води ви спожили.

Завдяки воді працює мозок, засвоюються корисні речовини, виводяться метаболічні залишки, але вода не має бути єдиним джерелом рідини. У ній немає електролітів, мінералів, антиоксидантів, вітамінів, які підтримують здоров’я на клітинному рівні. Правильний підхід — збалансований раціон та достатнє пиття.

Капшук Олена Володимирівна