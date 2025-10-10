Вона робить для вашого здоровʼя більше, ніж ви очікуєте: 7 несподіваних переваг сауни

Сауна / © Associated Press

Про те, що час від часу відвідувати сауну корисно, ви, мабуть, уже знаєте, але чи відомо вам, що вона позитивно впливає буквально на все: на серце, легені, шкіру, мʼязи й навіть на ваше ментальне здоровʼя.

GoodHousekeeping нарахував сім значних переваг для здоров’я, які ви можете отримати від регулярного відвідування сауни.

Здоров’я серця

Почнемо з однієї з найбільш недооцінених переваг сауни: це, власне, кардіотренування.

Усім відомо, що фізичні вправи корисні для вашого серця, проте менше людей усвідомлюють, що перебування в сауні викликає багато тих самих фізичних реакцій, що й аеробна активність. Звісно, це не заміна тренувань, але подібність вражає.

Будь-що, що підвищує температуру вашого тіла, змушує його працювати інтенсивніше, незалежно від того, чи ви тренуєтеся, чи перебуваєте в сауні, пояснює Рейчел Рід, докторка філософії, магістерка наук, науковиця з фізичних вправ. Користувачі сауни спостерігають збільшення частоти серцевих скорочень, дихання, потовиділення та серцевого викиду — кількості крові, яку ваше серце перекачує за хвилину. Ця зміна кровотоку може допомогти підтримувати здоров’я і гнучкість ваших кровоносних судин.

Дослідження підтверджують сильну перевагу захисту серця: люди, які насолоджуються сауною чотири-сім разів на тиждень, мають на 48% нижчий ризик смерті від серцево-судинних захворювань порівняно з тими, хто відвідує сауну лише раз на тиждень.

Покращене відновлення м’язів

Наука стверджує, що послідовні сеанси потовиділення можуть фактично розпочати відновлення м’язів і зменшити біль.

Тепло допомагає зменшити біль і прискорити нервово-м’язове відновлення, збільшує рівень гормону росту та білків теплового шоку. Дослідження показують, що спортсмени, які додають сеанс сауни після інтенсивного тренування, спостерігають кращу функцію м’язів, ніж ті, хто його пропускає.

І переваги для спортсменів — або для будь-кого, хто намагається покращити свою фізичну форму — на цьому не закінчуються. Дослідження пов’язують час сауни після тренування з більшою витривалістю і підвищенням VO2 max, показника того, скільки кисню ваш організм може поглинути та використати під час фізичних вправ.

Знімає стрес

Проведення часу в сауні заспокоює ваші тіло й розум. Регулярні сеанси можуть допомогти зменшити стрес, полегшити тривогу і навіть позбутися легкої депресії.

Тепло стимулює вироблення таких хімічних речовин, що викликають гарний настрій, як-от ендорфіни та серотонін, допомагає вам почуватися щасливішими, розслабленішими і краще спати, контролюючи гормони стресу та циркадний ритм вашого організму.

Дослідження показують, що регулярні користувачі сауни повідомляють про вищий рівень щастя та енергії, а також про краще загальне і психічне здоров’я. Часте відвідування сауни — приблизно від чотирьох до семи разів на тиждень — також пов’язане зі значно нижчим ризиком психотичних розладів, як-от депресивний розлад, завдяки сильнішій стійкості мозку та здоровішій нейронній активності.

Сяйлива шкіра

Багато людей виходять із сауни з помітним сяйвом шкіри завдяки посиленому кровообігу, який ефективніше доставляє поживні речовини та кисень, пояснює Крістіна Коллінз, докторка медичних наук, сертифікова дерматологиня.

Сауни також відкривають ваші пори, допомагаючи очистити шкіру, каже вона. А якщо ви використовуєте інфрачервоні або червоні сауни, це має додаткові переваги, як, наприклад, підвищення вироблення колагену.

Ніколь Нойшлер, докторка медичних наук, сертифікована дерматологиня, каже, що сауна дуже корисна для закупорених пор. Вона викликає потовиділення і розширює кровоносні судини, допомагає виводити залишки, змушує вашу шкіру сяяти та залишає менш заблокованою.

Ваші печінка, нирки, лімфатична система та процеси потовиділення природним чином впорюються з основною частиною вашої детоксикації, каже докторка Рід. Однак сауни можуть допомогти підтримувати процеси вашого організму, сприяючи кровообігу, стимулюючи потовиділення та покращуючи лімфатичний потік.

Хоча регулярне відвідування сауни може покращити сяйво вашої шкіри, людям з розацеа, жирною чи схильною до акне шкірою варто уникати подразнень.

Зміцнює шкірний бар’єр

Ви можете очікувати, що сауна висушить вашу шкіру, але дослідження показують протилежне — вона насправді може зробити її стійкішою та зволоженішою.

Регулярне відвідування сауни зміцнює шкірний бар’єр, зовнішній шар, який називається роговим шаром, що захищає від подразників, бактерій і втрати вологи, пояснює докторка Нойшлер.

Одне контрольоване дослідження показало, що регулярні сеанси сауни зменшують трансепідермальну втрату води, ефективно навчають шкіру утримувати воду та краще реагувати на стрес. Але переваги не обмежуються лише поверхнею. Докторка Нойшлер зазначає, що все, що допомагає вам розслабитися, є перемогою для вашої шкіри.

Релаксація не лише підтримує бар’єр і відновлення вашої шкіри, що може допомогти за акне та розацеа, а й зменшує запалення, бо знижує стрес, каже вона. Коли трапляється загострення, управління стресом завжди є одним з перших, на чому ми зосереджуємося.

Сауна / © Associated Press

Покращує функцію легень та імунітет

Чудові новини напередодні сезону застуди: регулярні сеанси сауни можуть покращити функцію легень і навіть знизити ризик застуди.

Дослідження показують, що люди, які часто відвідують сауну, рідше страждають від респіраторних інфекцій та покращують прохідність дихальних шляхів. Це, ймовірно, завдяки теплу, яке допомагає відкрити дихальні шляхи та м’яко стимулює імунну систему.

Дослідження показують, що регулярне відвідування сауни може підтримувати функцію легень у людей з астмою і хронічною обструктивною хворобою легень. Крім того, коли зменшується стрес, регулярні сеанси сауни можуть підтримувати загальну стійкість імунітету та надати вашому організму ще один рівень захисту.

Позбавляє болю

Страждаєте від хронічного болю? Сауна може стати вашим новим найкращим другом.

Тепло покращує кровообіг і вивільняє ендорфіни, що робить біль від артриту чи фіброміалгії більш контрольованим. Насправді одне дослідження показало, що люди з ревматичними захворюваннями відчували зменшення болю до 70% після сауна-терапії.

Поради щодо безпечного користування сауною

Спочатку не поспішайте і зосередьтеся на підтримці водного балансу — ваш організм буде вам вдячний.

Початківці можуть почати з п’яти-десяти хвилин і поступово збільшувати тривалість. Ідеальний час зазвичай становить 15–20 хвилин за температури від 77 до 100°C, що забезпечує всі переваги для здоров’я без перегрівання. Але завжди прислухайтеся до свого тіла та виходьте, якщо відчуваєте запаморочення чи слабкість.

Ваша толерантність швидко покращиться, додає докторка Рід. Всього через три-чотири тижні ви помітите, що можете витримувати довші сеанси або трохи більше тепла, каже вона. Крім того, ключовим є водний баланс до та після сауни, адже ви хочете почуватися себе бадьорими, а не виснаженими чи з легким запамороченням.

Послідовність має більше значення, ніж марафонські сеанси. Два-чотири сеанси сауни на тиждень забезпечують помітні переваги для серцево-судинного та психічного здоров’я, водночас чотири-сім разів на тиждень можуть покращити результати та навіть знизити ризик серцевих подій до 52%.

Кому не варто користуватися сауною

Сауни загалом безпечні для здорових дорослих, але інтенсивна спекота може становити ризик для певних людей. Краще уникати сауни або звернутися до лікаря по консультацію, якщо ви:

Вагітні чи намагаєтеся завагітніти.

Маєте нестабільні серцево-судинні захворювання, як-от нещодавній інфаркт міокарда, важку гіпертензія чи аритмії, що підвищують ризик непритомності або серцевих нападів.

Відчуваєте низький кров’яний тиск, маєте епілепсію чи нещодавно перенесли інсульт, оскільки спека може викликати запаморочення або судоми.

Маєте активну інфекцію, лихоманку чи відкриті рани, де спекота може погіршити симптоми або уповільнити загоєння.

Приймаєте певні ліки, як-от сечогінні засоби, препарати для розрідження крові чи стимулятори, які можуть посилити зневоднення або вплинути на серцевий ритм.

Маєте захворювання, які порушують терморегуляцію, включно з розсіяним склерозом, нещодавніми травмами суглобів або силіконовими імплантатами, які можуть перегрітися або пошкодитися.

Дітям до шести років і будь-кому, хто перебуває під впливом алкоголю чи наркотиків, також треба уникати сауни.

Якщо у вас є якісь занепокоєння, поговоріть зі своїм лікарем, перш ніж відвідувати сауну.