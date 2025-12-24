Вплив ревматоїдного артриту на зір: офтальмолог розповів, які хвороби можуть виникнути

Вплив ревматоїдного артриту на зір / © Credits

Чому ревматоїдний артрит впливає на очі і як саме, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Ревматоїдний артрит (РА) — це хронічне аутоімунне захворювання, за якого імунна система помилково атакує власні тканини організму, насамперед синовіальну оболонку суглобів. Оскільки РА має системний характер, запальний процес може виходити за межі опорно-рухового апарату й уражати, зокрема, зорову систему.

Зміни в оці виникають як наслідок аутоімунного запалення, ураження дрібних судин або тривалого застосування медикаментів.

За різними даними, від 25 до 39% пацієнтів з РА мають офтальмологічні ураження. Частина з них може виникати ще до суглобових проявів і слугувати ранніми клінічними ознаками хвороби. Інші є ускладненням затяжного або погано контрольованого перебігу хвороби.

До першої групи відносять:

сухий кератокон’юнктивіт — запалення рогівки і кон’юнктиви через недостатнє зволоження ока, яке супроводжується відчуттям печіння, «піску» в очах, світлобоязню;

епісклерит — поверхневе запалення шару тканини між склерою і кон’юнктивою, зазвичай розвивається без сильного болю, з помірним почервонінням і дискомфортом в оці;

синдром сухого ока — зниження кількості або якості сльози, що викликає сльозотечу, подразнення, швидку втому очей під час роботи за комп’ютером або під час читання, затуманення зору.

До другої групи порушень, які виникають як ускладнення на тлі ревматоїдного артриту, належить:

увеїт — запалення судинної оболонки ока, тобто увеального тракту: райдужки, циліарного тіла, хоріоідеї, яке проявляється раптовим болем в оці, світлобоязню, появою «мушок» перед очима, різким або помірним зниженням зору;

склерит — глибоке запалення білкової оболонки ока, або склери. Основні симптоми: сильний пульсоподібний біль, який поширюється на скроні, щелепу, лоб, почервоніння очей, біль при натисканні або русі ока;

виразка рогівки — ураження поверхні рогівки, що проявляється інтенсивним болем, почервонінням, світлобоязню, відчуттям стороннього тіла в оці, зниженням зору;

катаракта — помутніння кришталика, що викликає поступову втрату зору. Ранньою ознакою катаракти є погіршення «сутінкового» зору, поява «туману» перед очима і «ореолів» навколо джерел світла;

глаукома — група захворювань, що призводять до незворотного пошкодження зорового нерва, найчастіше через підвищений внутрішньоочний тиск Відкритокутова форма глаукоми проявляється втратою бокового зору і звуженням периферичного бачення.

За нападу закритокутової глаукоми виникає сильний очний і головний біль, раптова втрата зору, почервоніння, набряк рогівки, нудота.

Глаукома і катаракта внаслідок тривалого застосування глюкокортикоїдів.

Офтальмолог не ставить діагноз «ревматоїдний артрит», але він може першим його запідозрити, оцінивши зміни зору. Тому щороку обов’язково проходьте профілактичний огляд, навіть якщо вас нічого не турбує.

Лікування індивідуальне — залежить від ураження ока, активності основного захворювання, реакції на терапію. Хтось має синдром сухого ока, який можна усунути за допомогою штучних сліз та зволожувальних крапель. А хтось — глибоке запалення склери, яке без системного лікування може призвести до втрати ока.

У більшості випадків потрібен мультидисциплінарний підхід за участі офтальмолога, ревматолога, а іноді ще й імунолога.

Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!