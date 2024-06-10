Вправи для активізації лімфатичної системи жінкам з вагою 100+ кг: поради фітнес-тренерки

Організм людини складається з багатьох органів і залоз, які мають виводити токсини з організму. Ця система називається лімфатичною. На жаль, у більшості людей лімфатична система може не функціонувати належним чином і їй треба допомогти. Один з методів – фізичні вправи.

Фітнес-тренерка Катя Жесть на своїй сторінці TikTok знімає відео для людей, які хочуть почати займатися спортом або схуднути та не знають з чого почати. Одне з її відео присвячене людям з вагою 100+ кг, які хочуть додати активності своєму життю, але не знають, які вправи робити, аби не зашкодити організму. Катя поділилася такими вправами, та ще й показала, як за їх допомогою активізувати свою лімфатичну систему.

Це базові та прості вправи, які зможе зробити кожен, вони допоможуть активізувати вашу лімфатичну систему під пахвами. Підігніть коліна та сядьте у себе на ліжко, або підлогу.

Руки догори

Вам треба виконати 80 повторень. Просто підіймати руки догори на вдиху і на видиху опускайте їх. Тренерка каже, що вже через 20 підйомів ви вже відчуєте як м'язи починають горіти та відчуєте, що ви спітніли, адже вага 100 кг - це достатньо багато, але вона не є обмеженням для виконання цих вправ.

Руки в сторони

Вам треба зробити 80 повторень. Розводьте руки в сторони та зводьте так, щоб максимально дістатися спини, плюс, ви маєте ніби "бити" себе по спині, щоб лунав ляск.

Вправа на животі

Вам треба виконати 20 повторень. Лягайте на живіт, на вдиху підіймати праву руку і ліву ногу, на видиху опускайте. Далі те саме, тільки з лівою рукою і правою ногою.

Планка на витягнуті руки.

Не відриваючи колін від підлоги, станьте на витягнуті руки та просто так постійте. Це простий варіант планки, без сильного навантаження, але ви маєте напружувати прес, аби не висіти просто так на руках. Розподіліть вагу між руками та колінами. В такій позиції вам треба простояти близько 30 сек.

Якщо ви будете виконувати цей комплекс вправ на постійній основі, результат не забариться і вже скоро ви побачите і відчуєте різницю.

На перший погляд, може здатися, що від таких вправ не буде жодної користі, але варто спробувати та ви відчуєте свої м'язи, адже для ваги у 100 кг – це вже достатнє навантаження.

Читайте також: