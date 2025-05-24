Вправи проти болю у попереку: показує реабілітолог / © Credits

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За словами реабілітолога Данила Абрамова, причина такого дискомфорту може критися у напруженні квадратного м’яза попереку — це глибокий м’яз, який розташований з обох боків хребта та відіграє ключову роль у стабілізації корпусу та утриманні вертикального положення тіла.

На жаль, цей м’яз важко «дістати» масажем або класичними розтяжками, але існують ефективні вправи, які допоможуть зменшити біль, покращити мобільність та зміцнити зону попереку.

Як зрозуміти, що болить саме квадратний м’яз попереку

Ви постійно відчуваєте тягучий біль з одного боку спини, особливо після сидіння чи навантаження.

Є відчуття скутості, хочеться «вигнутись» у бік або потягнути спину.

Полегшення наступає після руху чи теплої ванни, але ненадовго.

Комплекс вправ від реабілітолога

Статичне утримання ноги

Навіщо: активує глибокі стабілізаційні м’язи корпусу, зокрема квадратний м’яз попереку.

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Як виконувати:

Станьте обличчям до стіни, обіпріться руками.

Підніміть одну ногу під кутом 90° (тобто стегно паралельно підлозі).

Затримайтеся у цьому положенні якнайдовше — спочатку 20–30 секунд, поступово доходячи до 1 хв на кожну ногу.

Слідкуйте, щоб спина залишалася рівною, а тіло не розхитувалось.

Ця вправа чудово підходить навіть для новачків, але ефективна завдяки статичному напруженню.

Бокові нахили з вантажем

Навіщо: включає у роботу квадратний м’яз попереку саме у динаміці.

Як виконувати:

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Візьміть у руку гантель або пляшку з водою.

Ставайте прямо і нахиляйтесь убік, тримайте корпус рівно (без згинання вперед або назад).

Повільно підіймайтеся у вихідне положення.

Виконайте по 10–12 повторень у кожен бік, 2–3 підходи.

Важливо виконувати нахили чітко у бік, щоб ізолювати навантаження саме на бокові м’язи спини.

Динамічна планка

Навіщо: укріплює м’язи кора та глибокі м’язи спини, допомагає стабілізувати поперек.

Як виконувати:

Прийміть позицію класичної планки на передпліччях.

По черзі опускайте та підіймайте таз — не різко, а повільно, з контролем.

Зробіть 10–15 повторень, тримайте спину рівно, живіт підтягнутим.

Навіть 2 підходи цієї вправи вже добре активують зону попереку та знімають напруження.

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Поради

Виконуйте комплекс 3–4 рази на тиждень, особливо якщо біль турбує регулярно.

Завжди розігрівайтесь перед вправами: 3–5 хв ходьби, легка розтяжка.

Якщо біль сильний чи віддає у ногу, обов’язково зверніться до лікаря чи фізіотерапевта — можливо, проблема серйозніша (наприклад, грижа чи защемлення).

Квадратний м’яз попереку часто недооцінюють, але саме він допомагає нам не втрачати стабільність. Через малорухливий спосіб життя він напружується і якщо з ним не працювати — біль стає хронічним. Цей комплекс — простий та водночас дієвий інструмент для самодопомоги.

Не чекайте, поки спина почне «кричати» про допомогу — дійте вже сьогодні. Регулярні вправи та турбота про себе завжди приносять результат.