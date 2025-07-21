Вроджена катаракта: чому виникає і чи варто її оперувати

Вроджена катаракта / © Credits

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Чому виникає вроджена катаракта, коли діагностується та оперується, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Катаракта — це помутніння кришталика, природної лінзи ока. Кришталик заломлює світло, фокусує його і спрямовує на сітківку, де формується зображення.

Вроджена катаракта виникає ще до народження, в утробі матері, і діагностується, як правило, протягом першого року життя. Найчастіша причина — генетична, коли захворювання успадковується від батька або матері.

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Також на це впливають :

інфекції, які передаються від матері до дитини під час вагітності, наприклад, токсоплазмоз, вітряна віспа, цитомегаловірус, краснуха;

прийом деяких антибіотиків, вітаміну А у надлишковій кількості;

вплив радіації (малопоширена причина).

Інколи причину встановити не вдається.

Вроджена катаракта може виникати самостійно (70%), разом з іншими порушеннями (15%) або бути частиною генетичного чи метаболічного синдрому (15%). Йдеться про понад 200 різних синдромів, серед яких синдром Дауна, Марфана, Рубінштейна-Тейбі.

З офтальмологічних порушень , які можуть розвиватися разом із вродженою катарактою виділяють:

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мікрофтальмію — око або очі зменшені;

аніридію — часткова або повна відсутність райдужки;

колобому — відсутність частини ока: райдужки, сітківки, зорового нерва тощо;

дистрофію сітківки — поступове руйнування клітин сітківки, які ми зі школи знаємо як «колбочки» і «палички». «Колбочки» відповідають за денний зір, «палички» — за нічний.

Чи варто видаляти вроджену катаракту?

У більшості випадків вроджена катаракта не прогресує. Зір може погіршуватися у дорослому житті на тлі супутніх порушень — астигматизму чи короткозорості.

Але якщо вона ускладнює розвиток зорової системи, операція все ж потрібна. За нормою у 4-6 тижнів дитина реагує на світло, пильнує іграшки і батьків. Збільшуючись або ущільнюючись, вроджена катаракта «перекриває» зображення — картинка або нечітка, або відсутня, внаслідок чого малюк не фіксує погляд, не стежить очима за мамою чи татом.

Найбільш інтенсивне формування зору відбувається до 6 місяців. Перші 6-8 тижнів критично важливі для розвитку зору на кожному оці окремо. Якщо кришталик помутнів, слабке око не стимулює зорову кору і мозок не може навчитися бачити. А згодом він (мозок) його просто «вимикає».

У діток дуже висока нейропластичність — здатність мозку змінюватися та адаптуватися у відповідь на стимули, яка майже втрачається з віком. Її важливо зберегти для того, щоб зорова система розвивалася правильно. Тому односторонню катаракту видаляють у 6 тижнів, двосторонню — у проміжку з 6 до 8 тижнів.

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Штучний кришталик на заміну природному встановлюють орієнтовно після 2 років, хоча бувають винятки. Одразу після народження цього не роблять, бо очі дитини ростуть і змінюють форму. Якщо встановити кришталик, виникнуть ускладнення, наприклад, післяопераційна глаукома.

Чи може дитина жити без кришталика?

Після видалення катаракти діткам призначають контактні лінзи або окуляри, щоб вони бачили більш чітко, оскільки без кришталика око втрачає здатність фокусувати зображення на сітківці, що призводить до сильного розмиття зору. Але дискомфорту чи болю вони не відчувають. Головне — вчасно виявити порушення і почати спостереження.

Володимир Мельник

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