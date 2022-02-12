Все про корисні властивості та переваги авокадо

Все про корисні властивості та переваги авокадо

Завдяки багатому мінеральному, жирнокислотному, вітамінному складу, холестериннормалізувальній дії авокадо - дуже корисний для здоров'я фрукт.

Авокадо полюбилося багатьом і завойовує все більшу популярність. Тим, хто проходить повз авокадо в супермаркетах, рекомендую до нього придивитися уважніше. Це - унікальний представник рослинної їжі. Він офіційно занесений в Книгу рекордів Гіннеса як найпоживніший фрукт. Хоча називати його фруктом досить дивно. Адже не їдять авокадо, як яблуко або грушу.

М'якоть авокадо жирна і несолодка. Не можна вживати в їжу кісточку і шкірку, тому що в них міститься токсична речовина персин, що захищає сам плід від грибків і паразитів, а в людини може викликати розлад травлення або алергічні реакції.

Не так важливо до якого виду рослинної їжі авокадо відноситься. Важливі виняткові якості та користь, яку може дати нашому організму авокадо. Поміркуйте самі.

АВОКАДО БАГАТИЙ НУТРІЄНТАМИ

Плоди авокадо багаті кремнієм (в 100 г - 213% від денної норми), бором (відповідно - 143%), нікелем (140%). А ці елементи впливають на стан кісток, суглобів, судин, шкіри, волосся, відіграють роль в обміні жирів, вуглеводів, гормонів. Особливо важливо приділяти увагу цим елементам жінкам з клімаксом. Також це хороше джерело калію і магнію.

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Високий в авокадо вміст вітаміну Е (13% денної норми в 100 г), природного антиоксиданту, що захищає організм від передчасного старіння.

Попри те, що в половині м'якоті одного плоду міститься 9 г вуглеводів, приблизно 7 з них це - клітковина, що складає приблизно 20% денної потреби. Всього 0.5 г від загальної кількості вуглеводів припадають на крохмаль і 0.5-0.7 г на прості цукри. Через такий склад його глікемічний індекс дуже низький - 10.

АВОКАДО ПОЛІПШУЄ ІМУНІТЕТ, РОБИТЬ ОРГАНІЗМ МОЛОДШИМ

Високий вміст і унікальна комбінація природних антиоксидантів в авокадо - насамперед вітамінів, мінералів і ненасичених жирних кислот- допомагають організму боротися із запаленнями, посилювати імунітет.

100 г авокадо містить 1,5 добової дози фітостеринів, які зменшують концентрацію холестерину в людському організмі, сприяють виробленню колагену, зберігаючи молодість шкіри.

Необхідно знати, що фітостерини також мають антиандрогенний ефект - знижують рівень і активність чоловічих гормонів андрогенів. Тому його слід включати в раціон харчування жінкам, у яких визначають високий рівень чоловічих гормонів, наприклад у разі полікістозу яєчників або клімаксу.

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Включати авокадо в чоловічий раціон потрібно з обережністю. Регулярне вживання може призвести до порушень гормонального фону у чоловіків, зниження рівня тестостерону - чоловічого статевого гормону.

Але таку властивість авокадо можна використовувати чоловікам у разі наявності гіпертрофії або аденоми простати. Це позитивно впливає на залозу. Вчені вважають, що вживання авокадо знижує ризик розвитку раку передміхурової залози

Слід пам’ятати, що на 100 г авокадо, а це половинка м'якоті одного фрукта, припадає близько 120-160 калорій (залежно від сорту), в основному за рахунок жиру. І хоча в його складі дуже корисні незамінні жирні кислоти -омега-3, омега-6, а також Омега- 9, зловживати цим фруктом не слід. Адже в 100 г близько 15 г жирів, що становить практично половину добової норми рослинних жирів.

АВОКАДО ЛЕГКО ГОТУВАТИ

Плід має м'яку вершкову консистенцію. Це дозволяє включати його до складу різноманітних страв. Їдять, як правило, в сирому вигляді. Використовують як окрему страву або в складі салатів, бутербродів, суші, фруктово-овочевих смузі.

У різі теплової обробки - варіння, смаження, запіканнія - авокадо набуває гіркий, неприємний смак через вміст в ньому таніну.

АВОКАДО В ХАРЧУВАННІ

Істотний вміст в авокадо жирів і високий вміст харчових волокон дають гарне насичення у разі поєднання його з овочами. Цей фрукт корисно включати в харчування під час посту.

Завдяки багатому мінеральному, жирнокислотному, вітамінному складу, холестериннормалізувальнівй дії авокадо - дуже корисний для здоров'я фрукт.

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