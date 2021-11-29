Вся правда про чай: кому він корисний, а кому протипоказаний

Вся правда про чай: кому він корисний, а кому протипоказаний

Дієтологиня Світлана Фус розповіла, чому варто знайти протягом дня час для чашки чаю.

Вода і напої на її основі - невід'ємна частина здорового харчування. Чай серед напоїв займає важливе місце. Його охоче п'ють, знаючи про його користь. Чай п'ють, щоб розслабитися, підбадьоритися, налаштуватися на позитивний лад і... навіть схуднути.

Смак міцно завареного грузинського чаю приємний спогад мого дитинства. Тоді чорний чай із хлібом та маслом для мене і моїх однолітків були улюбленою їжею. Зараз кількість чаїв в магазинах приголомшує! Чорний, зелений, з добавками, ароматизований... яких лише немає. Багато хто вважає, що зелений чай корисніший, оскільки містить більше з'єднань з позитивним впливом на організм людини. Ще існує асоціація з зеленим чаєм: зелений = здоровий. Чи так це насправді?

У чайних листках велику кількість біологічно активних органічних сполук. До них належать катехіни (поліфеноли), проантоціанідіни, таніни, кофеїн, теофілін, теобромін. Так само вони містять амінокислоти, мінеральні солі і вітаміни. Але основна користь чаю в поліфенолах. Вони мають антиоксидантні і антибактеріальні властивості. Знижують ризики розвитку пухлин, серцево-судинних захворювань, діабету, а також уповільнюють старіння організму. Під час виробництва зеленого чаю ці сполуки залишаються в незмінному вигляді.

А в чорному чаї, листя якого піддають ферментації, в результаті процесів ферментації катехіни (антиоксиданти), що містяться в зеленому чаї, перетворюються на чайні флавіни і теарубігіни (саме вони відповідають за коричнево-оранжевий колір настою). І з точки зору антиоксидантної активності всі вони як і раніше мають такий самий потенціал і такий же подібний ефект, що і катехіни в зеленому чаї. Дійсно, ферментація листя чорного чаю змінює співвідношення танинов і катехінів, але не знижує їх загальної кількості. Тому поліфенольні сполуки рівні за активностю в обох чаях. І це, мабуть, найважливіший факт на захист користі чорного чаю.

Потрібно правильно вживати чай, оскільки будь-який корисний продукт перестане таким бути у разі нерозумного застосування.

Небезпечно використовувати несвіжезаваренний чай і заварку, ту, "що постояла". В такому чаї, наприклад, підвищується концентрація гуаніну, який активно переходить в екстракт чаю через 10-15 хвилин після заварювання або в результаті кип'ятіння. У малих кількостях ця речовина є безпечною. Але коли підвищується концентрація гуаніну то накопичуються продукти його окислення - токсичний гуанідин. Саме він починає негативно впливати на стан нервової та серцево-судинної систем, шлунково-кишкового тракту. У великій кількості гуанідин діє на організм подібно гістаміну - підвищує артеріальний тиск, частішає серцебиття. Тому не залишайте заварений чай на завтра. Користь від такого чаю перетвориться на шкоду.

Окрім цього, вживання напоїв багатих поліфенолами, - зеленого, чорного чаю, кави, какао - знижує всмоктування заліза, цинку і кальцію. Тому я не рекомендую пити всі ці напої міцного заварювання понад 3 чашки на день.

Пам'ятайте, що чай під час вагітності слід обмежувати. Надлишок катехінів, яких багато в чаї, знижує засвоюваність вітаміну В9 (фолієвої кислоти). Цей факт слід враховувати і молодим жінкам, які планують вагітність.

Багато хто каже про те, що чай та кава викликають зневоднення організму. Частково це правда. Така дія буде, якщо чай та каву вживати у великій кількості. Для того, щоб виникла діуретична (сечогінна) дія, потрібно випити таку кількість чаю або кави, що відповідає 300 мг кофеїну, або теїну (кофеїну), що містить чай. А це близько 6 чашок за один раз. Безпечна доза теїну і кофеїну - до 200-300 мг/добу. Тому потрібно пам'ятати про можливі негативні наслідки вживання міцного чаю у великих кількостях і розумно застосовувати цей напій. Все добре в міру. Між іншим, дітям до чотирьох років пити чай не рекомендують.

Безсумнівно, варто знайти протягом дня час для чашки чаю. І це не завжди може бути лише зелений чай.

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