Всього дві невеликі зміни в способі життя: як підтримати стабільний рівень цукру в крові

Багаті білком продукти / © Credits

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Рівень глюкози в крові природно підвищується і знижується протягом дня, але підтримання його загалом стабільним за допомогою збалансованого, здорового харчування важливо для нашого загального добробуту.

Тому Woman&Home поділилися результатами новітніх досліджень у галузі здорового харчування, які допоможуть змінити свій спосіб життя так, щоб уникнути різких стрибків рівня цукру в крові.

Коливання рівня цукру в крові можуть призвести до тривоги, втоми, запаморочення та втрати концентрації, а також до довгострокових проблем зі здоров’ям, якщо це відбувається з часом.

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Якщо у вас не діагностовано діабет або ви не відстежуєте рівень глюкози для оптимізації фізичної форми, нормально не знати, як змінюється рівень цукру в крові і чи впливає це на ваше самопочуття.

Як підтримувати стабільний рівень цукру в крові

Дослідження показало, що вживання продуктів з високим вмістом білка на сніданок і виконання високоінтенсивних кардіовправ двічі на тиждень з тренуваннями на витривалість в інші дні може допомогти підтримувати стабільний рівень цукру в крові.

Оскільки ваш організм краще використовує кисень, він стає більш ефективним в окисленні глюкози. Глюкоза, яка часто називається «цукром крові», коли вона знаходиться в організмі, є основним джерелом енергії для організму і виробляється з вуглеводів у нашій їжі. Вона потрібна нам для підживлення наших вправ, а вправи, зі свого боку, допомагають тілу залишатися збалансованим.

Експерти також виявили, що підтримання здорового сну та зниження стресу мають позитивний вплив на рівень цукру в крові.

Дослідники виявили, що сніданок, що містить не менше ніж 10 г білка, знижує ризик варіабельності рівня глюкози. Це може бути порція грецького йогурту з горіхами та насінням або такими продуктами, як яйця або сир.

Команда також виявила, що додавання 20-хвилинних низькоінтенсивних занять після їди може допомогти контролювати рівень цукру в крові.

Провідна дослідниця, докторка Джингер Готтшалл з Університету Колорадо говорить, що зараз спостерігається зростальний інтерес до відстеження рівня глюкози за медичними показаннями, що виходять за рамки діабету. пов’язані із нею довгострокові наслідки.

Але відстеження даних може бути непосильним, тому натомість експерти рекомендують внести в спосіб життя невеликі коригування — такі як часті кардіотренування та збільшення споживання білка.

Керівник досліджень Брайс Гастінгс каже, що ураження відіграють ключову роль у підтримці рівня глюкози, оскільки вони допомагають природним чином регулювати рівень цукру в крові та покращують загальне метаболічне здоров’я. Другим важливим фактором є включення до раціону продуктів з високим вмістом білка.

Які багаті білком продукти варто включити до свого раціону

Пісне м’ясо, наприклад, яловича вирізка

Птах, наприклад, курка та індичка

Риба, особливо сардини, анчоуси та скумбрія

Яйця

Горіхи, особливо мигдаль

Молочні продукти, наприклад, грецький йогурт та сир

Квасоля

Нут

Едамам

Сочевиця

Кіноа

Тофу

Що таке високоінтенсивні вправи

Ви зрозумієте, що виконуєте високоінтенсивні вправи, коли відчуєте сильну задишку, спітнієте і частота серцевих скорочень становитиме від 80 до 95% від максимальної частоти серцевих скорочень (220 мінус ваш вік). Це також часто високоударне навантаження, тобто ви відчуєте її на своїх суглобах, тому вона виконується тільки протягом короткого періоду часу.

Сюди входять такі види діяльності, як спринт у рамках тренування на біговій доріжці або на велотренажері, стрибки та деякі види силових вправ.

Однак, якщо ви не звикли до високоінтенсивних вправ, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж розпочинати нову програму. Вона підходить не всім.

Що таке вправи на витривалість

Вправи на витривалість — це вправи низької інтенсивності, які збільшують частоту дихання та серцевих скорочень, але не так сильно. Вони включають такі вправи, як ходьба, легкий біг, плавання, їзда на велосипеді та інші види силових тренувань.

Ви повинні мати можливість підтримувати комфортний темп протягом більш тривалого часу — понад 20 хвилин.

Це може бути ходьба 20 хвилин або біг 20 хвилин, обидва варіанти вважаються вправами на витривалість.

Якщо ви новачок у вправах, почніть з малого — спробуйте займатися по 10-15 хвилин щодня, — і ви побачите, що ваша фізична форма поступово почне покращуватись.

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