Втома очей: ознаки, тривожні симптоми й методи лікування

Сучасні умови життя і праці та залежність від швидкого дофаміну постійно навантажують нашу зорову систему.

Безконтрольне зависання в соцмережах, нічні перегляди серіалів, практично цілодобовий контакт із синім екраном зрештою спричиняють стомлюваність очей.

До чого це може призвести, розповідає медичний директор одеського офтальмологічного центру “Ексімер” Ілля Афанасьєв.

Ознаки втоми очей

Що таке загалом втома? Стан, який виникає внаслідок тривалої роботи будь-яких органів і систем організму. Якщо вона надмірна, недозована, це може призводити до негативних наслідків.

Стосовно зору є спектр симптомів, що характеризують втому очей. Основні з них:

погіршення гостроти зору;

відчуття затуманення;

зниження здатності концентруватися на близьких або далеких відстанях;

суб'єктивне відчуття важкості, напруженості в органі зору;

печіння або свербіж;

сухість очей або, навпаки, сльозотеча, яка заважає добре бачити й комфортно працювати;

підвищена чутливість до світла та будь-яких інших подразників, наприклад, вітру.

Втома зорового апарату може спричиняти біль у ділянці ока, скроні, лоба, за оком і загальний головний біль.

Чому втомлюються очі

Надмірна напруженість. Симптоми втоми очей виникають через перенавантаження і перенапруженість, що призводить до неправильної роботи внутрішньоочних м'язів, які допомагають нам концентрувати чи фокусувати зображення. Наприклад, за тривалої роботи на близькій відстані м'язи ока напружуються і потім спазмуються. Своєю чергою спазм викликає ще більшу, вже надмірну напруженість, яка зрештою змінює оптичну силу ока й подекуди спричиняє міопізацію. Це стає причиною суттєвого погіршення гостроти зору на далекій відстані та значно ускладнює фокусування на близькій.

Простою мовою: ми перенавантажуємо наші м'язи в разі роботи на близькій відстані, вони звикають до таких навантажень і потім не можуть розслабитися за потреби побачити щось вдалині.

Такий стан називають надмірною напруженістю акомодації. В деяких випадках він може ускладнюватися виникненням спазмів акомодації, що значно впливає на гостроту зору.

Подразнення очей. Відчуття стороннього тіла, сухість або, навпаки, сльозотеча найчастіше є симптомами синдрому сухого ока. Отже, сухість також буває внаслідок втоми, надмірної роботи або її складних умов, як-от сухе повітря, погане освітлення чи вентиляція приміщення.

Синдром сухого ока знижує зір щонайменше на 10%! Чому? Бо на ці 10% гостроти та якості зору впливає стан слізної плівки. Подекуди через виражений синдром сухого ока гострота зору падає до показника 0,2.

Інакше кажучи, якість і гострота зору можуть на 60-80% погіршуватися внаслідок поганої слізної плівки.

Астенопічні прояви. До них належать головний біль, відчуття напруженості, як за крепатури. Мабуть, усі пам’ятають, як після тривалої роботи м'язи перенавантажуються, перенапружуються і починають боліти. Те саме відбувається і з очима: якщо довго працювати, може виникнути астенопія. Тоді м'язи нездатні правильно працювати, допомагати оку фокусуватися на потрібній відстані. А ще це спричиняє такі явища, як головний біль, мігрень, відчуття дискомфорту в самому оці.

Як позбутися втоми очей

1. Зарадити напруженості, спазму акомодації та астенопії можна передусім раціональним зоровим режимом. Просто зменште навантаження на очі: приберіть причину – і позбудетеся проблеми!

2. Відвідайте офтальмолога, щоб той підібрав правильну оптичну корекцію, аже часто такі проблеми виникають у людей з аметропією – неправильною оптичною системою. Це може бути міопія – короткозорість, гіперметропія – далекозорість, астигматизм – нерівність оптичної поверхні, яка дає двоїння. Тож наявну оптичну неточність треба виправити.

Якщо, наприклад, людина має пресбіопію – вікову далекозорість, коли після 40-45 років важко читати на близькій відстані, лікар підбирає їй оптичну корекцію окулярами чи лінзами. В деяких випадках добре допомагає лазерна корекція зору або рефракційна заміна кришталика, щоб позбутися залежності від окулярів.

3. Тренування м'язів за допомогою апаратного лікування. Воно є другим етапом після виправлення аметропії (міопії, далекозорості, астигматизму), адже завжди проводиться вже з підібраними окулярами чи лінзами. Лише коли є правильна оптична система, робляться спеціальні вправи, які розслаблюють м’язи та натреновують м’язові резерви для якісного зору. Апаратне лікування налаштовує правильну роботу м’язового зорового апарату. Його часто призначають дітям, оскільки проблеми з оптичною системою і м’язовим апаратом можуть призводити навіть до косоокості.

Отже, до проблеми втоми очей треба підходити комплексно: покращувати стан оптики, тренувати очні м'язи, лікувати синдром сухого ока. Якщо виникає біль напруженості, можна додати й масаж.

Та основна порада експерта – баланс роботи й відпочинку. Періодично проходьте огляди в офтальмолога, щоб виявити проблеми на ранніх стадіях і почати вживати заходів. Адже краще профілактика, ніж лікування вже наявного захворювання. І важливо звертатися до професіоналів, до центрів, які спеціалізуються на вашій проблемі та мають потужну технічну базу.

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