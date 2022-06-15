Втома та прищі: дієтологи розповіли, до чого може призвести повна відмова від тваринної їжі

Втома та прищі: дієтологи розповіли, до чого може призвести повна відмова від тваринної їжі

Коли ми говоримо про харчування, варто розуміти, що будь-який радикальний підхід загрожує можливими проблемами та побічними ефектами.

Веганство – досить стресова для організму система харчування, стверджують дієтологи. Якщо ви вирішили повністю відмовитися від продуктів тваринного походження, вам доведеться дуже ретельно продумувати схему харчування, щоб організм отримував усі необхідні йому вітаміни та мікроелементи. Крім того, аналіз альтернативних веганських продуктів без м'яса, проведений MailOnline, показав, що значна частина їх містить більше солі, цукру і жиру, ніж продукт, який вони повинні були замінити.

Ось список основних проблем, які можуть виникнути після переходу на веганство:

ви можете зіткнутися з нестачею ключових вітамінів, таких як B12, а також білків;

нестача вітаміну B12, який міститься в молоці та яйцях, може призвести до втоми або втоми та негативно вплинути на ваше психічне здоров'я;

у вас може бути дефіцит вітамін D — який міститься в основному в продуктах тваринного походження, таких як жирна риба, що може призвести до проблем розвитку кісток;

нестача білка, який ми отримуємо з молочних продуктів, риби, яєць та м'яса, може уповільнити ріст у дітей, а також призвести до появи прищів;

нестача заліза, що міститься в червоному м'ясі та печінці, може призвести до анемії, викликати почуття втоми та прискорене серцебиття;

може виникнути нестача йоду, що міститься переважно у морепродуктах, і важливий підтримки здорового обміну речовин.

Дуже важливо знати це і ретельно стежити за тим, щоб організм отримував все необхідне, та вживати, наприклад, вітаміни або добавки. Також важливо пам'ятати, що не всі веганські продукти за своєю природою корисніші, ніж невеганські. Особливо це стосується різноманітних замінників.

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