Втрата апетиту: чому це відбувається та на що звернути увагу

У медицині цей стан називають анорексія — але не варто плутати його з розладом харчової поведінки нервовою анорексією. У першому випадку людина просто не відчуває голоду та не має бажання їсти, тоді як за розладу апетиту може зберігатися, але харчування свідомо обмежується, про це розповіло видання Cleveland Clinic.

Як проявляється втрата апетиту

Якщо ви стикаєтеся з цим станом, ви можете помітити:

байдужість навіть до улюблених страв;

відсутність відчуття голоду;

втрату інтересу до спільного приймання їжі;

зниження ваги.

Часто супутніми симптомами є: втома, нудота, слабкість у м’язах, проблеми з травленням, зміни у стані шкіри, волосся та нігтів.

Найпоширеніші причини зникнення апетиту

Фізичні фактори

Біль та травми

Зневоднення

Захворювання зубів і ясен

Втрата смаку чи нюху (наприклад, після COVID-19)

Відновлення після операцій

Психоемоційні причини

тривожні стани;

депресія;

сильний стрес або шок;

горе чи емоційні втрати;

розлади харчової поведінки.

Захворювання, які впливають на апетит

застуда чи інфекції;

харчові отруєння;

діабет;

хвороби серця, печінки, нирок або легень;

онкологія;

деменція;

гіпотиреоз;

ВІЛ/СНІД.

Медикаменти

Деякі препарати можуть пригнічувати відчуття голоду. Серед них: антибіотики, хімієтерапевтичні засоби, амфетаміни, опіоїди, антидепресанти.

Лікування та поради

Лікування залежить від причини, але лікарі радять:

харчуватися невеликими порціями кілька разів на день;

додавати до раціону поживні супи, смузі, білкові коктейлі;

обирати легкі страви — відварене м’ясо, овочі, каші, картоплю, хлібці;

вживати продукти, багаті на білок та мікроелементи;

харчуватися разом із рідними чи друзями — це стимулює апетит;

за рекомендацією лікаря — приймати вітаміни чи спеціальні препарати для стимуляції апетиту.

Якщо причина у психоемоційному стані, допоможе консультація психолога чи психотерапевта.

Ускладнення

Тривала відмова від їжі може призвести до виснаження, дефіциту поживних речовин, зниження імунітету. У крайніх випадках — до серйозних і навіть небезпечних для життя станів.

Коли варто звернутися до лікаря

Втрата апетиту триває понад тиждень.

Вага стрімко знижується.

Є супутні симптоми, наприклад, постійна слабкість, прискорене серцебиття, нудота, дратівливість.

Втрата апетиту не завжди є серйозною проблемою, але якщо вона триває довго, важливо вчасно звернутися до лікаря. Ваше тіло потребує регулярного живлення та відновлення нормального апетиту, це крок до кращого самопочуття.