Втрата ваги, профілактика остеопорозу та інше: як зробити ходьбу та прогулянки ще кориснішими

Прогулянка / © Credits

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Звичайні прогулянки можуть бути дуже корисними для фізичного та психічного здоровʼя. Час від часу змінюючи їхній формат, наприклад, перетворюючи прогулянки на світську подію або додаючи палиці для ходьби, ви можете зробити ваші тренування цікавими та зменшити ризик серцевих захворювань, остеопорозу та інших захворювань, які можуть вплинути на ваше довголіття

Видання Woman`sWorld перерахувало переваги регулярних фізичних вправ, підтверджені наукою.

Щоб отримати максимальну користь, зробіть регулярну фізичну активність частиною свого розпорядку дня. Лікарі рекомендують 150 хвилин аеробних вправ помірної інтенсивності на тиждень або приблизно 22 хвилини на день. Ось деякі з найбільших переваг для здоров’я ходьби для фізичних вправ.

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Швидка ходьба загострює пам’ять

Прискорте свій темп, коли йдете від автомобіля до магазину, — і ви відчуєте покращення пам’яті того самого дня та наступного дня. Нове дослідження показує, що ходьба, досить швидка, щоб прискорити серцебиття, принаймні 30 хвилин на день (які можна розбити на короткі прогулянки) стимулює вивільнення хімічних речовин у мозку, які покращують запам’ятовування.

Піднімання сходами зміцнює серце

Якщо ви підтримуєте здоров’я свого серця, споживаючи фрукти, овочі, цільні зерна та оливкову олію, ви можете також додати до свого щоденного режиму ходьбу. Нове дослідження показує, що поєднання здорової дієти з підйомом по сходах призводить до значно меншого ризику розвитку серцево-судинних проблем, ніж застосування того чи іншого окремо.

Ці тактики працюють разом, щоб зменшити запалення, окислювальний стрес і покращити кровообіг. Щоб отримати найкращі результати, почніть з одного сходового прольоту на день і повільно досягайте шести або більше.

Поруч немає сходів — мікропрогулянки також працюють. Коли ви дивитеся телевізор або сидите за комп’ютером, обов’язково встаньте та пройдіться п’ять хвилин щогодини. Дослідники виявили, що тривале сидіння підвищує артеріальний тиск, зменшуючи кровообіг. Але просто регулярні перерви, щоб потренуватися, покращують кровотік, знижуючи показники високого кров’яного тиску.

Прогулянки спалюють калорії

Звичайно, ви можете схуднути, регулярно гуляючи навколо кварталу. Але ви можете скинути зайві кілограми ще швидше, додавши високих ударів ногами, стрибків, стрибків назад і обертань до своєї щоденної прогулянки. Вчені виявили, що такі грайливі рухи, спалюють удвічі більше калорій, ніж звичайна ходьба.

Також має на увазі, що піднімання схилом спалює значно більше жиру, ніж прогулянка на таку саму відстань по рівній землі. Нахил угору активує більше м’язів ніг (наприклад, квадрицепси), які використовують жир як паливо.

Скандинавська ходьба покращує баланс

Можливо, ви помітили людей, які гуляють на природі з тим, що дуже схоже на дві лижні палиці. Насправді це палиці, які використовуються для скандинавської ходьби, вправи, яка виникла у Фінляндії. Її розповсюдили як лісову пожежу по всьому світу, оскільки вона перетворює звичайну прогулянку на високоінтенсивне тренування всього тіла, яке легко виконувати.

Тепер дослідження виявило ще одну важливу перевагу: це покращує ваш баланс, знижуючи ймовірність падіння. Встановлення кожної жердини в землю під час кроку зміцнює ключові м’язи тулуба, які тримають вас на ногах.

І якщо ви не зацікавлені в інвестиціях у трекінгові палиці, спробуйте замість цього вигуляти собаку. Нове дослідження показує, що люди, які виводять своїх собак на прогулянку принаймні чотири рази на тиждень, мають на 40 відсотків менше шансів випадково впасти. Прогулянки з улюбленцем роблять вас активними та спритними, допомагаючи залишатися у вертикальному положенні.

Сонячна прогулянка зміцнить ваші кістки

Ви, напевно, чули, що фізичні вправи з навантаженнями, такі як швидка ходьба, є життєво важливим засобом підтримки міцності кісток. але є спосіб зробити його ще ефективнішим — поніжитися на полуденному сонці під час руху.

У дослідженні зʼясували, що жінки, які тричі на тиждень гуляли на вулиці під сонячними променями протягом 30 хвилин, мали щільніші кістки, ніж ті, хто гуляв у приміщенні, займався спортом після заходу сонця або просто приймав сонячні ванни. Фізична активність допомагає організму ефективніше поглинати сонячне світло, виробляючи додатковий вітамін D — основну поживну речовину для побудови здорових кісток.

Ви можете підвищити перевагу ще більше, додавши обважнений жилет. Жінки, які регулярно ходять, одягнені в жилет з легкими вантажами або в рюкзаку з парою книжок, мають більшу щільність кісткової тканини, виявили вчені. Ця легка вправа посилює ваш скелет, що стимулює вироблення клітин остеобластів, які створюють більше кісткової тканини.

Прогулянка з другом знімає стрес

Коли напруженість почне зростати, запросіть друга прогулятися з вами. У той час як фізичні вправи самі собою зменшують стрес, дослідження показують, що виконання їх разом з кимось ще більше зменшує його. Заслуга полягає в підтримці та заохоченні інших, що має заспокійливий ефект.

Більше того, згідно з дослідженнями, петлювання біля дерев, озера чи інших природних зон швидко розсіює напругу. Прогулянки підвищують ендорфіни, що піднімають настрій, а краса природи відволікає від турбот. Це дозволяє знизити рівень гормону стресу кортизолу в організмі.

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