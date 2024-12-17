Втрата зору на тлі інфекційного захворювання: офтальмолог пояснив, як уникнути найгіршого

Нещодавно співак Елтон Джон розповів про часткову втрату зору внаслідок інфекції. Тепер його праве око практично не бачить, а ліве – лише частково.

Як очні й системні інфекції призводять до погіршення або втрати зору та чому важливо своєчасно звернутися до лікаря, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Інфекційні хвороби очей викликають віруси, бактерії, грибки та паразити. Це може бути, наприклад, герпетичний кератит, грибковий або стафілококовий кон’юнктивіт, ретиніт, очний токсоплазмоз, трахома. Характерна особливість цих захворювань – раптовий початок і швидкий розвиток. Нерідко інфекція поширюється на глибокі чи прилеглі тканини, тому її важко стримувати. Як це відбувається? Розглянемо на прикладі герпетичного кератиту, який є найчастішою причиною сліпоти, пов’язаної із захворюванням рогівки.

Герпетичний кератит найчастіше провокує вірус простого герпесу. Він "вбудовується" в організм, зупиняється в рогівці або трійчастому нерві і очікує на сприятливі умови для розвитку. Активувати його можуть грип, ГРВІ, приймання антибіотиків, хронічний стрес, травмування рогівки тощо. Про розвиток герпетичного кератиту може свідчити поява кількох симптомів – світлобоязнь, ріжучий біль в оці, відчуття стороннього тіла, сльозотеча, почервоніння "білків", зниження чіткості зору, набряк повік. На цьому етапі інфекцію можна взяти під контроль і повністю зберегти зір.

На наступному етапі інфекція поширюється на глибокі тканини. Рогівка вкривається висипкою у вигляді крихітних пухирців, які згодом стануть виразками, призводячи до рубцювання тканини. Внаслідок цього порушується прозорість рогівки, головна функція якої – заломлення світла, що надходить до ока.

Очний токсоплазмоз викликає паразит Toxoplasma gondii, який розмножується у сітківці. В організм людини він потрапляє після вживання інфікованої питної води, погано помитих овочів, фруктів, недостатньо термічно обробленого м’яса, зокрема диких тварин. Розвивається токсоплазмоз приховано або сигналізує про себе легкими грипоподібними симптомами. Згодом проявляється як вогнищевий некротичний ретиніт. Може проявлятись разом із вітритом (запаленням склоподібного тіла) чи переднім увеїтом (запалення передньої частини судинної оболонки ока).

Головне завдання під час лікування токсоплазмозу – зупинити розмноження паразита, який руйнує клітини сітківки, внаслідок чого тканина рубцюється і зір втрачається. Це достатньо складно, а за несвоєчасного звернення до лікаря навіть неможливо. Серед інших можливих ускладнень – глаукома, пошкодження диска зорового нерва.

Наші очі мають складну будову, і водночас вони чутливі навіть до найменших змін. Інфекція може порушувати кровопостачання очей й обмін речовин, спричиняти кисневе голодування, роблячи відновлення (регенерацію) неможливою. Чим активніше вона поширюється, тим гіршими будуть наслідки – від незворотної часткової втрати зору до сліпоти.

Також поширюватися на зорову систему можуть такі системні інфекції, як наприклад, сифіліс, туберкульоз, кандидоз чи цитомегаловірусна інфекція (ЦМВ) тощо. Тому вкрай важливо за появи перших ознак інфікування звернутися до офтальмолога. Як правило, це біль або дискомфорт в оці, почервоніння, зниження гостроти або чіткості зору, сльозотеча, світлобоязнь, головний біль. Загалом поява будь-яких симптомів, яких раніше не було, навіть одного і не надто вираженого – це привід записатися на консультацію.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!

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