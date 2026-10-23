Вушна сірка: як правильно та безпечно чистити вуха / © Credits

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Вушна сірка — не ознака поганої гігієни, а природний захист слухового проходу. Вона має антибактеріальні та протигрибкові властивості, затримує пил, волосся та інші частинки, які можуть пошкодити вухо, про це розповіло видання Cleveland Clinic. Зазвичай організм самостійно виводить її назовні, але іноді сірки накопичується забагато. Фахівчиня з отоларингології Дженей Бейкер наголошує, що спроби самостійно вичистити вуха нерідко лише погіршують ситуацію.

Як безпечно видалити надлишок сірки

Якщо сірка накопичується, можна розглянути кілька способів, за умови, що немає протипоказань.

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Вушні краплі

Безрецептурні засоби з перекисом водню чи іншими компонентами допомагають розм’якшити сірку. Використовуйте їх відповідно до інструкції. Однак якщо слуховий прохід уже перекритий щільною сірчаною пробкою, краплі можуть посилити закладеність, у такому разі краще звернутися до лікаря.

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Промивання грушею

Спеціальна груша для промивання вух може допомогти вивести розм’якшену сірку. Використовують лише теплу, не гарячу воду, подають її дуже обережно біля входу у слуховий прохід. Надмірний тиск може пошкодити барабанну перетинку, а неправильна температура води спричинити запаморочення. Не застосовуйте цей метод, якщо у вас перфорована барабанна перетинка чи на ній були операції. Якщо сумніваєтеся, краще доручити процедуру медичному фахівцю.

Мінеральна олія

Лікар може порадити кілька крапель мінеральної олії, щоб пом’якшити сірку перед професійним очищенням. Оливкова олія не є універсальним домашнім засобом, її самостійне використання може посилити накопичення сірки.

Що категорично заборонено робити

Найпоширеніша помилка — чистити слуховий прохід ватними паличками. Замість видалення сірки вони часто проштовхують її глибше. До того ж можна подряпати шкіру, спровокувати інфекцію чи пошкодити барабанну перетинку.

Не менш небезпечні вушні свічки. Переконливих доказів їхньої ефективності немає, зате вони можуть спричинити опіки, травми та погіршити закупорювання слухового проходу.

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Коли звертатися до лікаря

Не відкладайте консультацію, якщо вухо болить, слух приглушений, є відчуття закладеності, запаморочення чи дзвін у вухах. Якщо домашні методи не допомагають, не намагайтеся видалити пробку самостійно.

Лікар огляне слуховий прохід і за потреби видалить сірку спеціальними інструментами чи за допомогою аспірації. Важливо пам’ятати, що закладеність не завжди спричинена сірчаною пробкою. Її можуть викликати інфекції середнього чи внутрішнього вуха, які потребують іншого лікування.

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