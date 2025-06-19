Ви будете здивовані: гастроентеролог назвав 10 найкращих фруктів для здоров’я кишківника

Фрукти / © Associated Press

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Ми знаємо, що фрукти корисні, але якщо вам довелося б вибрати лише найкраще для здоров’я кишківника, ви маєте знати, що саме вибрати.

Тому Woman&Home публікує рекомендації лікаря-гастроентеролога, який отримав гарвардську освіту, Саурабха Сеті.

Лікар оцінив набір фруктів від одного до 10, де 10 є найкращими для здоров’я кишківника.

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Саурабх поставив бали кільком фруктам, але перше місце посів лише один — чорниці. Вони багаті клітковиною та антиоксидантами, живлять «хороші» бактерії в кишківника та, зменшують запалення. Маленькі плоди, але велика користь.

Наступним найкращим став гранат із дев’ятьма балами, за ним йдуть ківі та яблука.

Дуже стиглий банан вважається одним із найменш корисних фруктів, але він аж ніяк не є одним із найгірших продуктів для здоров’я кишківника.

Виноград і апельсини також перебувають в кінці списку, а груші, зелений банан і дині — всередині.

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Найкращі фрукти для здоровʼя кишківника

Чорниця: 10 Гранат: 9 Ківі: 8 Яблуко: 7 Груші: 6 Злегка зелені банани: 5 Дині: 4 Апельсини: 3 Виноград: 2 Дуже стиглий банан: 1

Фруктові соки та сухофрукти

Чорниця може бути дорогою і не завжди в сезон, тому фруктовий сік і сушені альтернативи можуть здатися хорошою альтернативою. Проте, якщо вони купуються в магазині, важливо переконатися, що в них немає доданого цукру чи речовин, які можуть позбавити деяких переваг, так важко здобутих.

Іншим варіантом є заморожені фрукти. Вони, зазвичай, дешевші, ніж свіжі, доступні цілий рік, і їх легко зберігати в морозильній камері для коктейлів або приправляти ними кашу.

Звичайно, ключем до здорового та збалансованого харчування є поєднання корисних для кишківника продуктів, описаних доктором Суті, з багатими на білок, овочами, бобовими та цільнозерновими продуктами.

Завжди говоріть зі своїм лікарем, якщо ви плануєте внести серйозні зміни до свого раціону.

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