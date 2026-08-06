Ви, ймовірно, неправильно п’єте воду: корисні поради

Ви неправильно п’єте воду: корисні поради / © Credits

Реклама

У спекотну пору року ми частіше замислюємося про те, чи достатньо п’ємо води. Однак останні рекомендації лікарів і дієтологів свідчать, що багато популярних правил, які роками вважалися незаперечними, насправді потребують перегляду, про це розповіло видання The Washington Post.

Універсальної формули для всіх не існує, потреба у рідині залежить від віку, статі, маси тіла, фізичної активності, клімату та стану здоров’я. Саме тому важливо не лише пити воду, а й робити це з розумом.

Реклама

Вісім склянок води на день — не обов’язкове правило

Мабуть, це одна з найвідоміших порад про здоров’я. Проте сучасні лікарі кажуть, що більшості здорових людей зовсім не обов’язково щодня випивати саме вісім склянок чистої води.

Реклама

Ця рекомендація бере початок ще з 1945 року, коли йшлося про загальне добове споживання рідини, а не лише води. До нього входять також чай, кава, молоко, супи, овочі та фрукти, які містять значну кількість вологи. Сьогодні ж варто орієнтуватися насамперед на відчуття спраги та зробити воду основним напоєм протягом дня.

Електроліти потрібні далеко не всім

Електроліти — важливі мінерали, які підтримують роботу нервової системи, м’язів і серця, проте це не означає, що їх потрібно додавати щодня у воду. Якщо ви збалансовано харчуєтеся, їсте достатньо фруктів, овочів, молочних продуктів, горіхів, риби та бобових, організм зазвичай має все необхідне.

Додаткові електроліти можуть бути корисними лише в окремих ситуаціях, наприклад, під час тривалих інтенсивних тренувань у спеку, сильного потовиділення, блювання, діареї чи деяких медичних станів. При цьому лікарі радять не захоплюватися спортивними напоями, які часто містять багато цукру та натрію.

Газована вода також допомагає підтримувати водний баланс

Хороші новини для тих, хто не любить звичайну воду, полягають у тому, що газована вода зволожує організм не гірше звичайної. Вуглекислий газ створює характерні бульбашки, але не заважає організму засвоювати рідину. Ба більше, багатьом людям саме газована вода здається смачнішою, тому вони п’ють її охочіше.

Реклама

Єдина умова — обирати напої без доданого цукру. А людям із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою чи схильністю до здуття живота варто пам’ятати, що газовані напої можуть посилювати дискомфорт.

Холодна вода освіжає, але великої різниці немає

Суперечки про те, яка вода корисніша — холодна чи кімнатної температури, — тривають роками. Наукових доказів переваги одного варіанта для більшості людей немає. Виняток становлять спортсмени, бо під час тривалих фізичних навантажень холодна вода допомагає трохи ефективніше охолоджувати організм і може підтримувати спортивну продуктивність.

Для всіх інших головне правило залишається незмінним, пийте ту воду, яка вам найбільше подобається, адже так ви робитимете це регулярніше.

Не залишайте пластикову пляшку з водою в автомобілі

Звичка кинути пляшку води на сидіння машини здається цілком безпечною. Проте спека та прямі сонячні промені можуть прискорювати виділення з пластику різних хімічних сполук у воду. Крім цього, під впливом високих температур пластик поступово руйнується, що може сприяти потраплянню мікропластику у напій.

Реклама

Саме тому варто користуватися багаторазовими пляшками зі скла чи нержавійної сталі. Якщо ж пластикову пляшку все-таки доводиться брати із собою у дорогу, її краще зберігати у термосумці, багажнику чи хоча б у затіненому місці салону.

Фільтр для води може стати хорошим придбанням

Якість питної води залежить від регіону, способу очищення та стану водопровідної системи. Зверніть увагу, що сучасні фільтри здатні суттєво зменшувати вміст свинцю, мікропластику та деяких інших потенційно небажаних речовин. Найефективнішими вважаються системи зворотного осмосу, хоча вони потребують встановлення та коштують дорожче. Якщо такої системи немає, навіть якісний побутовий фільтр може допомогти покращити якість питної води та стати корисною інвестицією у здоров’я.

Правильне зволоження — це не гонитва за умовними «2 л на день», а уважність до потреб власного організму. Пийте тоді, коли відчуваєте спрагу, обирайте воду як основний напій, не поспішайте купувати електроліти без потреби та звертайте увагу на те, у чому та де ви зберігаєте воду. Саме такі, на перший погляд, дрібниці можуть зробити щоденну турботу про здоров’я набагато ефективнішою.

Новини партнерів