Вживання води під час їжі

Вода — базовий елемент нашого здоров’я, рекомендована норма споживання становить приблизно до 2 л на день, а це близько восьми склянок по 200 мл. Але коли саме її пити, під час, до чи після їжі — це питання викликає багато суперечок. Видання Real Simple пояснило, що істина набагато простіша, ніж популярні міфи.

Для більшості людей вода під час їжі не лише безпечна, а й може бути навіть корисною. Проблеми виникають лише у специфічних медичних випадках або за надмірного споживання рідини.

Вплив води на травлення

За словами сімейної лікарки Аршпріт Саран, невеликі ковтки води під час їжі не порушують процес травлення. Якщо ви просто п’єте воду разом із їжею, це не прискорює та не уповільнює травлення. Їжа все одно проходить стравохід, потрапляє до шлунку та перетравлюється за участі ферментів. Вода лише допомагає цьому процесу.

Тобто важливий момент — не кількість, а спосіб споживання. Мова йде саме про «пити», а не «одним духом випивати великі об’єми».

Допомога травленню

Дієтологиня Маккензі Блер порівнює травну систему з річкою, якщо немає достатньо їжі та води, нічого не рухається як слід. Вода виконує кілька важливих функцій, а саме, допомагає розм’якшувати їжу, полегшує її проходження травним трактом і підтримує нормальну роботу кишківника.

Вона також розвінчує поширений міф про «розбавлення ферментів». За її словами, цього не відбувається, бо вода не заважає роботі шлункових соків і ферментів.

Вплив на відчуття ситості

Ще один цікавий ефект — контроль апетиту. Вода перед або під час їжі може допомогти швидше відчути ситість, зробити людину уважнішою до сигналів організму та знизити ризик переїдання. Це пов’язано з тим, що рідина впливає на так звані сигнали насичення.

Кому треба обмежити споживання води

Попри загальну безпечність, є винятки.

Люди з ГЕРХ (гастроезофагеальною рефлюксною хворобою). У таких випадках вода під час їжі може підвищувати внутрішньочеревний тиск і посилювати симптоми печії. Це збільшує тиск у животі, тож симптоми рефлюксу можуть погіршитися.

Після шлункових операцій. У цьому випадку вода разом з їжею може викликати передчасне відчуття ситості та обмежувати необхідну кількість їжі. Тому пацієнтам рекомендують пити окремо, а саме до чи після їжі.

Якщо протягом дня ви пили мало води. Не варто компенсувати зневоднення лише під час їжі. Краще розподіляти воду рівномірно протягом дня, а не випивати все за один раз під час обіду.

Як правильно пити воду

Використовуйте простий підхід:

пити воду невеликими ковтками під час їжі

не замінювати нею повноцінну гідратацію протягом дня

не «заливати» організм одразу великими об’ємами

Оптимальна стратегія — баланс, а саме, вода і під час, і між прийманнями їжі.

Міф про те, що вода під час їжі «псує травлення», не підтверджується науковими даними. У більшості випадків невеликі ковтки води не шкодять травленню, можуть полегшувати роботу шлунково-кишкового тракту та допомагають контролювати апетит. Водночас є медичні винятки, коли варто бути обережними. Проте для більшості людей правило просте: пити воду під час їжі не тільки можна, а іноді й корисно — головне робити це природно та без крайнощів.