Як блекаут впливає на зір: знімаємо надлишкове навантаження з очей

Якщо в кінці робочого дня вас болять очі, проблема не у відсутності світла або ґаджетах, а у надмірному навантаженні м’язів. І виникає воно через багатогодинну роботу в режимі напівтемряви без пауз на відпочинок.

Понад два місяці українці живуть і працюють в умовах віялових вимикань світла та блекауту. Діти виконують домашні завдання при свічках, дорослі працюють за комп’ютерами з ліхтариками. Як багатогодинна відсутність нормального повноцінного освітлення впливає на наш зір та чому важливо періодично розвантажувати очі, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, головний лікар клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Вплив напівтемряви на зір

Наші очі здатні пристосовуватися до будь-якого освітлення – навіть до напівтемряви. У напівтемряві зіниці розширюються, і через кришталик на сітківку потрапляє більше світла з навколишнього середовища. Але природне, денне світло є найкращим для наших очей. Воно дозволяє нам збирати та обробляти якомога більше інформації про об’єкти та предмети, які нас оточують. Близько 90% усієї інформації, якою ми володіємо, забезпечує зір. Збираємо її ми вдень або ввечері при штучному кімнатному освітленні, яке заміняє денне світло.

Попри те, що наші очі здатні пристосовуватися до напівтемряви, з точки зору біології, вони не адаптовані до нічного бачення, як, наприклад, очі кішки чи сови. Тому, коли ми впродовж багатьох годин день за днем працюємо в темряві або при не фізіологічно яскравому світлі ґаджетів, зорові м’язи очей перенавантажуються. Кровопостачання структур очей сповільнюється. Пігментний епітелій сітківки виснажується. Слізна плівка рветься, оскільки ми мало кліпаємо.

Через це з’являється:

біль та печіння в очах;

почервоніння очних яблук;

зниження концентрації уваги, а отже, і працездатності;

відчуття сухості в оці;

головний біль.

Правила роботи в нічному режимі

Для того, щоб відсутність світла не погіршила ваш зір, навчіться дбати про себе.

По-перше, робіть паузи: 30-40 хвилин працюєте чи навчаєтеся, десять-п’ятнадцять хвилин відпочиваєте. Можна виконати якусь домашню роботу, полежати із заплющеними очима, порухатися. Головна умова – не змінювати комп’ютер на телефон або інший ґаджет.

По-друге, дотримуйтеся дистанції: відстань між очима та книжкою або телефоном має бути мінімум 40 см. Тоді очі втомлюватимуться не так швидко, і ваша працездатність знижуватиметься повільніше. Чим тісніший контакт між очима та телефоном, тим скоріше з’являються втома, почервоніння, печіння.

По-третє, виконуйте йогу для очей. Це нескладні вправи, які активують м’язи очей, покращують кровопостачання та сприяють відновленню слізної плівки.

1. Уявіть циферблат годинника: сфокусуйте погляд на дванадцяти годинах, через 3-5 секунд переведіть погляд на шість годин. У повільному темпі повторіть вправу 10-15 разів, не рухаючи головою та кінцівками – працюють лише очі.

2. Почергово фокусуйте погляд на предметах, розташованих вдалині на однаковій відстані від вас. Спочатку – на картині впродовж 3-5 хвилин, потім – на сімейному фото, потім – на глечику з квітами тощо.

3. Відведіть погляд вправо, потім вліво, зробіть очима коло за рухом годинникової стрілки та проти годинникової стрілки. Повторіть комплекс вправа 10 разів.

4. Покліпайте впродовж хвилини, аби зволожити та очистити очні яблука. Заплющте очі на 10-15 секунд, відпочиньте, знову покліпайте. Повторіть вправу 2-3 рази.

Виконуйте йогу для очей хоча б 2-3 рази впродовж кожного робочого дня. І не бійтеся, що вправи додатково навантажать зорові м’язи. Коли ми набираємо текст на комп’ютері або пишемо твір-роздум з української мови, очі тривалий час знаходяться у вимушеному та незмінному положенні (статичне навантаження). Звідси – й перенапруження, а завдяки вправам м’язи працюють в різних напрямках і відпочивають (динамічне навантаження).

По-четверте, правильно організовуйте робочий простір. У вас має бути принаймні два джерела освітлення: за спиною та збоку. А промінь світла направлений на зошит чи книгу, а не на обличчя. Читання при свічках, які миготять, або при вузько направленому світлі ліхтарика сприяє швидкому перенапруженню зорових м’язів очей.

По-п’яте, перевірте стан свого зору у лікаря-офтальмолога. Він підбере для вас зволожувальні краплі, вітамінні комплекси. Призначить профілактичне лікування, якщо є передумови для розвитку короткозорості, далекозорості чи інших станів.

Бережіть свій зір та будьте здорові!

Лікар Володимир Мельник

Читайте також: