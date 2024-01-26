Як часто треба міняти спідню білизну: лікарка розповіла про небезпеку для здоров'я

Те, як часто ми міняємо свій одяг, залежить від багатьох факторів: клімат, культурні традиції, особисті обставини та переваги. Та коли йдеться про нижню білизну, то тут є чіткі рекомендації лікарів щодо частоти її зміни.

Деякі речі, наприклад, джемпери та штани, можна носити кілька разів перед пранням, але це правило не поширюється на інші речі, зокрема на нижню білизну.

Багатьом це може бути очевидним, але докторка Джен Кодл стверджує, що не всі про це знають.

У відео TikTok вона порадила своїм передплатникам щодня одягати свіжу спідню білизну та попередила про те, що буде, якщо цього не робити.

За словами лікарки, спідню білизну треба міняти щодня, інакше ви ризикуєте отримати низку проблем зі здоров'ям. Щоденна зміна спідньої білизни потенційно допомагає знизити ризик потрапляння вологи в зону геніталій і розвитку бактеріальних дріжджових інфекцій тощо.

Це також може вплинути на вашу шкіру. За її словами, нерегулярна зміна спідньої білизни може збільшити ризик появи висипу, подразнення та екземи.

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