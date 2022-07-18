Як харчування впливає на появу головного болю та мігреней

Фахівці вважають, що 20% всіх головних болів, в тому числі і мігрень, пов'язані з вживанням деяких компонентів їжі. Особливо це стосується людей, чутливих до таких компонентів. Тому, коли у вас з'являється головний біль, причину якого пояснити важко, зверніть увагу на продукти, які вживаєте, бо вони можуть містити ті інгредієнти, до яких ви чутливі, розповідає дієтологиня Світлана Фус.

Червоне вино - з одного боку - має фенольні сполуки, що діють заспокійливо, мають багато позитивних дій, ресвератрол - антиоксидант з протираковими властивостями, але з іншого – може викликати пароксизмальну головну біль.

Причиною стають:

Біогенні аміни. Найвідоміший з них - гістамін. Знаходиться у сирі, у дріжджах та виробах з них, рибі (оселедець маринований), пиві, вині, шоколаді тощо. Тому, якщо до вина з'їсти сир, наприклад, рокфор або фету, та ще шматочок шоколаду або десерт, политий шоколадом, можна очікувати головний біль.

Сульфіти. Додають в продукти харчування для припинення росту бактерій. Може знаходитись у вині, пиві, сухофруктах, мармеладі, піці, чіпсах, варенні, морепродуктах, переробленому м'ясі. Цей компонент здатний до накопичення в організмі у разі частого споживання цих продуктів.

Аспартам. Ця речовина міститься в складі солодкої газованої води - фанти, кока-коли і інших напоях, "жуйках", а також "швидких сніданках".

Головний біль може бути спровоковано вживанням кофеїну, який підвищує тиск крові в кровоносних судинах і може викликати різкий головний біль. Кава, міцний чай, енергетичні напої містять багато кофеїну. Також⠀важливу роль у виникненні головного болю має недостатня кількість рідини в раціоні та надлишок споживання солі.⁣⠀⁣⁣⠀

Також існує індивідуальна чутливість людини до компонентів деяких продуктів. Наприклад оцту, горіхів, лимонів, томатів тощо. Вживання цих продуктів провокують виникнення головного болю.

Якщо вас часто турбує головний біль, причину якого не встановлено обстеженнями, спробуйте знайти провокаторів цього стану у вашій тарілці. Для цього заведіть щоденник харчування, в якому фіксуйте, що ви з’їли коли з’являється головний біль. Так можна знайти і усунути з харчування продукти, до яких ви чутливі.

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