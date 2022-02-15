Як харчуватися у холодну пору року, щоб не погладшати

Як харчуватися у холодну пору року, щоб не погладшати

Дієтологиня Світлана Фус вирішила нагадати, як подбати про харчування в холодну пору, щоб не додати собі зайвих кілограмів та не нашкодити організму.

Те, що ми їмо, позначиться не лише на нашій фігурі та самопочутті, а також і на здоров'ї. Це особливо важливо зараз, на фоні тривалих інфекційних загроз. І хоча наше зимове харчування має дещо відрізнятися від літнього, загальні принципи залишаються ті ж самі.

На що звернути увагу і що слід пам’ятати?

1. Режим харчування. Їмо регулярно і повноцінно 3-4 рази на день. Не робимо протягом дня дуже великих перерв між прийманнями їжі, не вживаємо замість повноцінної їжі шкідливі замінники. Коли ми ситі – ми легше витримуємо холод.

2. Вживаємо їжу в теплому вигляді. Така їжа ліпше насичує і зігріває. Якщо не вдається поїсти теплої їжі, вживаємо теплі напої.

3. У раціоні маємо збільшену частку овочів в приготовленому або квашеному вигляді порівняно з літнім періодом.

4. Пам'ятаємо про жири у вигляді горіхів, насіння, авокадо, оливкової та лляної олій, вершкового масла. Їмо обов'язково, але не зловживаємо ними.

5. Не забуваємо про каші - це може бути смачно! Тепла каша на гарнір не лише зігріватиме, а й даватиме організму вітаміни та мінерали, харчові волокна. І пам’ятаймо, що гладшають не від каш, а від кількості жиру та цукру, які до них додають.

6. Використовуємо в раціоні бобові, якщо, звісно, не маєте їхньої непереносності. Це й сочевиця, і горох, квасоля і нут (декілька разів на тиждень).

7. За бажанням їмо супи. Чудово насичує теплий густий овочевий суп. Він легкозасвоюваний і додає енергії.

8. Зимові страви добре збагачувати спеціями, які теж мають зігрівальну дію. До них належать: імбир, кориця, гвоздика, перець. Аналогічні ефекти дають і трави: коріандр, базилік, кардамон.

9. Відмовляємось від жорстких дієт та обмежень. Зима – не час для дієт, але також і не час гладшати.

10. Пам'ятаймо, що ми не потребуємо значного збільшення калорій в холодний період року. Досить вживати в щоденному меню на 150-200 калорій більше ніж літом. Це додатково 20 г насіння або ж одна порція каші.

Виходимо на свіже повітря! Навіть в холодні дні варто йти на прогулянку. Пам'ятаймо – рух нас також зігріває. Турбота про збалансований раціон і регулярна фізична активність, разом з дотриманням соціальної дистанції та гігієни – важливі фактори, які впливають на стан здоров'я та поліпшення імунітету.

Більше порад про здорове харчування читайте на сторінці Світлани Фус facebook.com/svetlanafus

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