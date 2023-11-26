Як харчуватися у разі діабету другого типу: поради дієтологині Наталії Самойленко

Як діагностується цукровий діабет другого типу? Лабораторні дослідження крові, які допоможуть визначити ваші шанси на одержання цукрового діабету:

Глюкоза

Інсулін

Індекс HOMA

Глікований гемоглобін

Навіть якщо цукровий діабет 2 типу протікає вже тривалий час, особливі принципи харчування допоможуть контролювати хворобу і почуватися ліпше.

Продукти, що уповільнюють розвиток хвороби:

Продукти, багаті на клітковину та антиоксиданти: ягоди, несолодкі цитрусові, ківі, чорна смородина, болгарський перець, броколі та інші.

Білок: риба, яєчний білок, індичка, перепілка, домашня птиця без шкірки.

Листові овочі: шпинат, листова і кучерява капуста. Ці продукти можна вживати в необмеженій кількості.

Горіхи і насіння. Горіхи багаті на правильні жири та магній. Рекомендую мигдаль, волоські горіхи, горіхи макадамія. Їжте їх, попередньо замочивши у воді.

Авокадо - неймовірно корисний продукт у разі діабету другого типу, не підвищує рівень інсуліну і глюкози в крові.

Продукти-табу:

Цукор - отрута для вас.

Швидкі вуглеводи: хліб, макаронні вироби, здобна випічка, крохмалисті овочі, фруктові соки.

Трансжири: випічка, маргарин, фастфуд, особливо картопля фрі. Вони підвищують резистентність до інсуліну і знижують еластичність клітинних оболонок, що в підсумку ускладнює доставлення цукру з крові до клітин організму.

Молоко.

Навіть якщо захворювання протікає вже тривалий час, правильне харчування не частіше, ніж 3 рази на день, фізична активність і здоровий сон допоможуть його контролювати і зберегти якість життя.

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