Як харчуватися у разі діабету другого типу: поради дієтологині Наталії Самойленко

Попередити цукровий діабет першого типу практично неможливо, а от діабету другого типу цілком можна запобігти, скоригувавши раціон та харчові звички.
Як діагностується цукровий діабет другого типу? Лабораторні дослідження крові, які допоможуть визначити ваші шанси на одержання цукрового діабету:
- Глюкоза
- Інсулін
- Індекс HOMA
- Глікований гемоглобін
Навіть якщо цукровий діабет 2 типу протікає вже тривалий час, особливі принципи харчування допоможуть контролювати хворобу і почуватися ліпше.
Продукти, що уповільнюють розвиток хвороби:
- Продукти, багаті на клітковину та антиоксиданти: ягоди, несолодкі цитрусові, ківі, чорна смородина, болгарський перець, броколі та інші.
- Білок: риба, яєчний білок, індичка, перепілка, домашня птиця без шкірки.
- Листові овочі: шпинат, листова і кучерява капуста. Ці продукти можна вживати в необмеженій кількості.
- Горіхи і насіння. Горіхи багаті на правильні жири та магній. Рекомендую мигдаль, волоські горіхи, горіхи макадамія. Їжте їх, попередньо замочивши у воді.
- Авокадо - неймовірно корисний продукт у разі діабету другого типу, не підвищує рівень інсуліну і глюкози в крові.
Продукти-табу:
- Цукор - отрута для вас.
- Швидкі вуглеводи: хліб, макаронні вироби, здобна випічка, крохмалисті овочі, фруктові соки.
- Трансжири: випічка, маргарин, фастфуд, особливо картопля фрі. Вони підвищують резистентність до інсуліну і знижують еластичність клітинних оболонок, що в підсумку ускладнює доставлення цукру з крові до клітин організму.
- Молоко.
Навіть якщо захворювання протікає вже тривалий час, правильне харчування не частіше, ніж 3 рази на день, фізична активність і здоровий сон допоможуть його контролювати і зберегти якість життя.
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