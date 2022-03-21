Як харчуватися в умовах війни

На жаль, зараз харчування більшості людей лишає бажати кращого. Порушення в роботі шлунково-кишкового тракту, збій менструального циклу, нервове виснаження. Що з цим робити розповіла дієтологиня Світлана Фус.
Зараз обов'язок кожного - піклуватися про свій організм та здоров’я Перше що потрібно зробити - налагодити харчування настільки, наскільки це можливо в даних умовах.
Харчуватися потрібно 3 рази на день. В одному прийманні їжі завжди повинні бути білки, жири, вуглеводи.
Білки: це можуть бути різноманітні консерви, закрутки, тушонка, курка, качка, індичка, риба, рибні консерви, яйця.
Вуглеводи: хліб, цільнозернові хлібці, будь-які каші, паста, спагетті.
Жири: будь-які рослинні олії, вершкове масло, горіхи, насіння, сало.
Овочі / клітковина: підійде консервація, квашена капуста, огірки, помідори, баклажани, кабачкова ікра. Якщо є доступ до свіжих овочів та зелені - додавайте до раціону. Купіть заморожені овочі, які можна використовувати для швидкого приготування різних страв та супів.
Якщо маєте фрукти, сухофрукти, пастилу - додавайте їх до першого або доугого приймання їжі. Організму також потрібна глюкоза.
Будьте здорові!
Більше порад про здорове харчування читайте на сторінці Світлани Фус facebook.com/svetlanafus
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