Як і чому болять суглоби: пояснює лікарка-ревматологиня

Біль у суглобах може з’являтися спонтанно у будь-якому віці, обмежуючи рухову активність людини. Інколи людям складно зрозуміти, чи справді болять суглоби, чи це крепатура після виснажливого тренування.

Які симптоми сигналізують про біль у суглобах та коли звертатися до лікаря, розповіла ревматологиня "Клініки Медіком" Приткова Ганна Вадимівна.

Симптоми болю в суглобах

Наші суглоби з’єднують кістки, завдяки чому кістки за допомогою м’язів рухаються одна відносно одної: згинаються, розгинаються, обертаються. Колінний суглоб дозволяє згинати й розгинати ногу, тоді як плечовий забезпечує широку амплітуду рухів руки.

Також суглоби підтримують стійкість і рівновагу тіла. Наприклад, суглоби хребта підтримують голову, плечовий пояс, верхні кінцівки, розподіляють навантаження на хребет. А міжхребцеві диски працюють як амортизатори, зменшуючи навантаження на хребет під час руху. Тому боліти суглоби не повинні ані постійно, ані час від часу.

Як зрозуміти, що болять саме суглоби?

Насправді це непросте завдання, оскільки біля суглобів знаходяться м’язи та сухожилля, які теж можуть боліти після виснажливих занять спортом або внаслідок отримання травм. А ще вагоме значення має, яке порушення маскується під болем.

Симптоми болю в суглобах чи порушення їхньої роботи включають:

набряк;

почервоніння і потепління шкіри у місці болю;

потребу "розходжуватися" щоранку або після кількагодинного відпочинку, обмеженість рухів;

втому, підвищення температури тіла;

механічний біль, що виникає під час руху – підйом сходами вверх чи спуск донизу, або на початку руху після відпочинку.

Причини болю в суглобах

Існує майже дві сотні станів і хвороб, які спричиняють біль у суглобах. Серед найпоширеніших можна виділити:

артроз/ дегенеративний остеоартрит – "старіння" суглобів.

Він виникає, як правило, після 45 років, коли зношується суглобовий хрящ. Хрящ, або хрящова тканина, амортизує кістки й суглоби, зменшуючи навантаження на них під час руху. А також зменшує тертя – "змащує" суглоби, щоб кістки ковзали одна повз одну і не стиралися;

артрит – запалення суглоба, що супроводжується ознаками запалення: набряк, почервоніння, біль, порушення рухомості. Найчастіше це такі хвороби як ревматоїдний артрит, подагра й інші;

тендиніт/ теновагітіт – запалення сухожилля або оболонки навколо нього, що з’єднують кістки та м’язи;

бурсит – запалення сполучної тканини (сумки), яка виконує функцію амортизатора між сухожиллям і кісткою;

аутоімунні захворювання, зокрема ревматоїдний артрит і системний червоний вовчак – стани, за яких імунна система атакує власні клітини, а не віруси чи бактерії, як мало би бути;

подагра (ще одна форма артриту, яких загалом налічується близько 100) – стан, за якого кристали кислоти з нашого тіла накопичуються в суглобі, викликаючи сильний біль і набряк. Зазвичай страждає суглоб великого пальця ноги;

інфекційні – вірусний гепатит, грип, Covid-19, хвороба Лайма, ревматична лихоманка та інші;

травматичні: травми або розтягнення.

Усунення болю в суглобах

Якщо у вас болять суглоби або суглоб, єдине правильне рішення – записатися на огляд до ревматолога. Анальгетики, примочки, мазі з охолоджувальним і знеболювальним ефектом лише на деякий усувають симптоми, але не лікують порушення, яке проявляється болем. Дуже важливо виявити причину і скласти план лікування, враховуючи загальний стан здоров’я пацієнта, вік, спосіб життя тощо. Завдання лікаря у цьому випадку – позбавити пацієнта болю якомога швидше та ефективно, не нашкодивши.

Очікуючи візиту до ревматолога, старайтеся надмірно не навантажувати суглоби – не підіймайте важкі предмети, тимчасово відмініть тренування в залі. Але не знерухомлюйтеся – гуляйте на вулиці, робіть ранкову зарядку. За сильного болю, можна прийняти ібупрофен або парацетамол, прикласти до суглоба холод, наприклад, пакет із льодом, загорнутий у рушник.

Приткова Ганна Вадимівна

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