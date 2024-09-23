Як капуста знижує ризик інсульту: рекомендації щодо приготування та вживання

Про користь капусти для здоров'я можна говорити нескінченно, але ви знаєте, що, крім усього іншого, вона знижує артеріальний тиск всього за два тижні активного споживання.

Овочі, як правило, містять мало жиру та калорій і є джерелом важливих вітамінів, мінералів та інших поживних речовин. Доповнення здорового раціону достатнім споживанням овочів може допомогти запобігти багатьом захворюванням.

Серед усіх овочів хрестоцвіті, до яких належать всі види капусти, виділяються своєю особливою користю для серця та судин.

Womans World розповіли про дослідження, яке свідчить, що вживання капусти знижує артеріальний тиск.

Дослідники вивчали вплив хрестоцвітих овочів на артеріальний тиск порівняно з іншими видами овочів. Їхні висновки показують, що вживання близько чотирьох порцій хрестоцвітих овочів щодня протягом двох тижнів помітно знижує систолічний артеріальний тиск (верхнє число у показаннях артеріального тиску). Під час дослідження учасники споживали близько 300 г (приблизно 4 порції) суміші броколі, кучерявої капусти, цвітної капусти та білокачанної капусти щодня протягом двох тижнів у вигляді супів. Під час контрольного дослідження учасники споживали еквівалентну кількість коренеплодів та гарбузових овочів, включаючи картоплю, батат, моркву та гарбуз, також у вигляді супу.

Капуста / Фото: Credits

Дослідники використали 24-годинний моніторинг артеріального тиску для вимірювання ефектів втручань. Після двох тижнів вживання хрестоцвітих овочів учасники зазнали середнього зниження 24-годинного артеріального тиску систоли на 2,5 мм рт. ст. проти контрольним втручанням. Цей ефект був ще більш виражений у денні години, де середнє зниження становило 3,6 мм рт. ст.

Чому хрестоцвіті такі корисні для серця і судин

Брокколі / Фото: Credits

Точна причина впливу хрестоцвітих овочів на артеріальний тиск поки не зовсім зрозуміла. Але автори дослідження згадують глікозинолат, ізотіоціанат та сульфорафан, які є особливо потужними антиоксидантами та мають протизапальну дію, каже Мелані Бетц – сертифікована дієтологиня. На її думку, різниця в артеріальному тиску, виявлена ​​між хрестоцвітими овочами та коренеплодами/гарбузами, обумовлена ​​комбінацією безлічі біоактивних сполук, вітамінів та мінералів? Міститься у різних видах капусти.

Ці сполуки мають антиоксидантні та протизапальні властивості, які підтримують кращу функцію кровоносних судин та знижують стрес в організмі, що покращує артеріальний тиск, додає Радж Дасгупта, доктор медицини.

Хрестоцвіті також мають природний високий вміст калію, додає Мусталі Дохадвала, доктор медицини та лікар-практик у кардіологічній клініці. Високе споживання калію допомагає ниркам вивільняти більше натрію, регулює кровотік та електролітні системи та запобігає затвердінню судин, пояснює він.

Як отримати максимальну користь з овочів, що знижують артеріальний тиск

Цвітна капуста / Фото: Credits

Спосіб приготування всіх видів капусти може допомогти посилити її поживну цінність. Для максимального вмісту калію лікар Дохадвала рекомендує вживати хрестоцвіті овочі у сирому вигляді. Приготування у воді та замочування можуть знизити корисний харчовий калій.

Однак, це неєдиний варіант. Ось що Кріс Мор — дієтолог, консультант із фітнесу та харчування — пропонує для кожного з цих овочів:

Броколі: трохи пропарити або обсмажити, потім нарізати. Це важливо для вивільнення поживних речовин і дозволяє максимально засвоїти сульфорафан.

трохи пропарити або обсмажити, потім нарізати. Це важливо для вивільнення поживних речовин і дозволяє максимально засвоїти сульфорафан. Капуста калі: її можна їсти сирою, як у салаті, або злегка пропарити. Також відмінним варіантом буде додавання її до смузі.

її можна їсти сирою, як у салаті, або злегка пропарити. Також відмінним варіантом буде додавання її до смузі. Цвітна капуста: добре підходить смажена або приготовлена ​​на пару, якщо вона не переварена.

добре підходить смажена або приготовлена ​​на пару, якщо вона не переварена. Капуста білокачанна: найкраще їсти сиру, наприклад, у салаті з капусти, або ферментованої, як квашена капуста, яка додає пробіотики в суміш.

Капуста калі / Фото: Credits

Найкраща практика, коли справа доходить до споживання цих овочів для зниження артеріального тиску, зрештою, полягає в тому, щоб робити це так, як вам подобається, каже Бетц. Це збільшує ймовірність того, що ви регулярно включатимете їх у свій раціон, що є найважливішою стратегією.

Більше овочів, що знижують артеріальний тиск

Салат з капусти та моркви / Фото: Credits

Хоча хрестоцвіті овочі зараз у центрі уваги, це не єдині овочі, корисні для артеріального тиску. Буряк корисний для зниження артеріального тиску, тому що в ньому є нітрати, пояснює доктор Дасгупта, і найбільш ефективний у смаженому вигляді або у вигляді соку.

Листова зелень, така як шпинат, багата калієм і нітратами, добре підходить у сирому вигляді в салатах або злегка приготованому вигляді. А помідори допомагають з артеріальним тиском через лікопін, як у сирому вигляді, так і в соусах, додає він. Морква багата на калій, і вона також допомагає підтримувати артеріальний тиск.

Для будь-якої зміни раціону харчування дуже важливо дивитися на загальну картину, зазначає Бетц. Багато досліджень показали, що вживання великої кількості фруктів, овочів та інших рослинних продуктів, таких як боби, горіхи, насіння та цільні зерна може допомогти контролювати артеріальний тиск.

Також не варто забувати, що хоча помірне вживання корисне, було б контрпродуктивно зосереджуватися винятково на хрестоцвітих овочах, оскільки всі овочі мають різні переваги.

Крім того, перш ніж радикально змінювати систему живлення, варто обговорити це зі своїм лікарем.

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