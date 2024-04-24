Як насіння льону знижує тиск, цукор і покращує шкіру: розповідає відомий дієтолог

Якщо дотримуватися здорової, збалансованої дієти, забезпечити отримання всіх необхідних поживних речовин з їжі, то хороший рівень енергії, а також краса і здоров'я шкіри й волосся нам гарантовані.

Деякі продукти останнім часом набувають слави суперфудів. Лікарі та дієтологи стверджують, що якщо додати їх до свого раціону, то можна досягти приголомшливих результатів: знизити кров'яний тиск, рівень цукру в крові, покращити стан шкіри. Одним з таких продуктів є насіння льону.

Як пише Еxpress.co.uk, гуру дієтології доктор Майкл Мослі у своєму подкасті розповів про корисні властивості насіння льону. Доктор Мослі назвав їх "енергетичною електростанцією, наповненою клітковиною, білком і корисними жирними кислотами".

Насіння льону відоме своїм м'яким горіховим смаком і його можна легко додавати до раціону, посипаючи каші, додаючи до салатц або навіть запікаючи в хлібі та кексах. Але за словами доктора Мослі, насіння льону краще засвоюється, якщо його подрібнити на порошок.

Дослідники вважають, що деякі з переваг насіння льону можуть бути пов'язані з наявністю в ньому у великій кількості жирної кислоти під назвою альфа-ліноленова кислота (АЛК). Це протизапальний засіб і чудовий захист від серцевих захворювань.

Інші переваги включають клітковину, яка також знижує ризик серцевих захворювань та рівня холестерину, а також лігнани, які також є антиоксидантами.

За словами доктора Мослі, той факт, що лляне насіння містить усі три сполуки – АЛК, клітковину та лігнани – робить їх надзвичайно корисним.

Дослідження показують, що вживання лляного насіння може знизити кров'яний тиск, а також покращити стан вашої шкіри, що може бути пов'язане з жирними кислотами й антиоксидантами, які набагато доступніші, якщо ви їх подрібнюєте.

Дослідження жінок з чутливою шкірою показало, що два тижні приймання двограмової добавки з лляною олією покращило якість їхньої шкіри: знизилася чутливість і поліпшилися гідратація та гладкість.

Насіння льону / Фото: Getty Images

Насіння льону також багате клітковиною, яка не лише полегшує закреп, але й допомагає контролювати рівень цукру в крові. Навіть 30 г меленого лляного насіння може бути достатньо, щоб знизити рівень цукру в крові протягом дня.

У дослідженні, опублікованому в Європейському журналі харчування, учасники з'їдали або три кекси з лляним насінням один раз вранці, або три кекси з лляним насінням тричі на день, або три кекси без лляного насіння тричі на день. Було виявлено, що вживання лляних кексів тричі на день є найефективнішим для зниження рівня цукру в крові.

Тож якщо ви хочете знизити кров'яний тиск, рівень цукру і покращити стан шкіри, вам варто обговорити зі своїм лікарем можливість додати насіння льону до свого раціону на постійній основі.

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