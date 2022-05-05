Як отримати від зелені максимум користі

Дієтологиня Світлана Фус розповіла, чому зелень така корисна і як її правильно вживати, щоб збагатити всій організм цінними вітамінами і мінералами.

Весна почала обдаровувати нас свіжими овочами. Ми хрумтимо редисом, щедро посипаємо страви зеленою цибулею і ранньою зеленню. І все ж, до їхнього вибору потрібно підходити уважно. Що треба знати?

Те, що зелень ціниться тим, що в ній велика кількість фолієвої кислоти (вітаміну В9), вітаміну К, каротиноїдів (зокрема бета-каротину і лютеїну), хлорофілу і клітковини. Щоб отримати максимум користі від свіжої зелені, дотримуйтесь простих правил.

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Якщо ви плануєте додати зелень в суп або другу страву під час приготування, постарайтеся зробити це за 5-10 хвилин до повної готовності страви. Знайте, що вітамін С і фолієва кислота руйнуються під час термічної обробки, тому більшу частину зелені слід вживати саме в свіжому вигляді.

Зелень бажано додавати під час кожного приймання їжі. Наприклад, листовий салат. Він може служити основою будь-якого овочевого салату або зеленого коктейлю. Велике листя можна використовувати в приготуванні ролів з різними начинками або в бутербродах з цільнозернового хліба.

Рання зелень швидше за все містить нітрати і пестициди, що може викликати у вас побоювання. Зменшити кількість їх можна, якщо вживати тільки листові пластинки зелені, оскільки основна маса нітратів зосереджена в черешках (базилік, петрушка, кріп та інші види). Ще можна позбавитись від нітратів, якщо вимочувати зелень в холодній воді протягом пів години. Але, на жаль, за цього способу водорозчинні вітаміни (вітамін С, вітаміни групи В, зокрема фолієва кислота, нікотинова кислота) частково вимиваються з рослини.

Щоб знизити кількість пестицидів, обов'язково мийте зелень під проточною водою. Адже пестициди часто перебувають на поверхні листя. Це також вбереже вас від ризику зараження різними гельмінтами і токсоплазмами. Збагачуйте своє весняне меню доступною листовою зеленню.

Будьте здорові і стежте за тим, що ви їсте!

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