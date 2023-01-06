Як пережити сезон ожеледиці: п'ять вправ для покращення балансу

Взимку на слизьких вулицях зберігати рівновагу складно. Крім зручного взуття з неслизькою підошвою, від травм вас можуть врятувати тренування, які дозволяють покращити баланс.

Нещодавнє дослідження, опубліковане у Британському журналі спортивної медицини, повідомляє Womans World, припускає, що люди з хорошим балансом живуть довше за своїх нестійких однолітків майже вдвічі частіше . Якщо ви стурбовані тим, що ваш баланс не такий чудовий, як має бути, є прості способи покращити його. Ці п'ять вправ для покращення рівноваги допоможуть вам пережити сезон ожеледиці.

Танцюйте

Увімкніть музику і танцюйте. Танці всього по кілька хвилин щодня можуть допомогти знизити ризик падіння. Вони покращують динамічний баланс або здатність залишатися у вертикальному положенні та стійко рухатися. Крім того, це загострює швидкість реакції, тому ви можете упіймати рівновагу, якщо раптово спіткнетеся або послизнетеся.

Пийте сік

Кальцій та вітамін D, що містяться в гоголі-моголі та апельсиновому соку, можуть знизити ризик нападів запаморочення, які порушують рівновагу. Поживні речовини зміцнюють кістки, підвищуючи стійкість, а також допомагають внутрішньому вухові регулювати баланс.

Уявіть, що ви балерина

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В очікуванні, поки завариться ранкова кава, встаньте навшпиньки, як балерина, потім опустіться. За словами фізіотерапевтів, в разі регулярного виконання силові вправи для нижньої частини тіла можуть допомогти знизити ризик падіння, зміцнюючи м'язи, які допомагають вам балансувати.

Знайдіть час для розваг

Вчені з Гарварду кажуть, що активний відпочинок, до якого залучені ваше тіло й мозок, покращує відчуття стабільності під час руху. В їхньому дослідженні у людей з активними захопленнями був помітно менший ризик падіння, ніж у тих, хто їх не мав.

Їжте чорницю

Вживання пів чашки чорниці на день забезпечує дозу ресвератролу – антиоксиданту, який може покращити координацію рухів і баланс, кажуть вчені з Університету Дюкена у Піттсбурзі. Ви також можете скуштувати добавки з ресвератролом, попередньо порадившись із лікарем.

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