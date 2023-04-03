Як підібрати окуляри для корекції зору, щоб не погіршити його: відповідає лікар-офтальмолог

Які параметри враховуються під час вибору окулярів для корекції зору, коли можна носити слабші окуляри, а коли це недоцільно, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Параметри підбирання окулярів

Під час підбирання окулярів враховуються не лише гострота та чіткість зору, а й низка інших важливих показників. Це, зокрема:

бінокулярний зір – здатність обома очима сприймати світ "об’ємно", тобто визначати форму і величну об’єктів, оцінювати відстань між об’єктами тощо;

– здатність обома очима сприймати світ "об’ємно", тобто визначати форму і величну об’єктів, оцінювати відстань між об’єктами тощо; конвергенція – здатність очей одночасно зближатися та скоординовано фокусуватися на одному предметі чи об’єкті.

– здатність очей одночасно зближатися та скоординовано фокусуватися на одному предметі чи об’єкті. Недостатність конвергенції призводить до розвитку косоокості, у разі якої втрачається бінокулярний зір;

акомодація – здатність бачити предмети та об’єкти однаково чітко і на далеких, і на близьких відстанях;

– здатність бачити предмети та об’єкти однаково чітко і на далеких, і на близьких відстанях; незначні порушення положення ока – відхилення ока до 10 градусів вправо, вліво, всередину, назовні, догори або донизу є нормою. Але під час підбору окулярів це відхилення обов’язково має враховуватися. У разі косоокості відхилення перевищує допустимі 10 градусів;

– відхилення ока до 10 градусів вправо, вліво, всередину, назовні, догори або донизу є нормою. Але під час підбору окулярів це відхилення обов’язково має враховуватися. У разі косоокості відхилення перевищує допустимі 10 градусів; вираженість провідного, або домінантного, ока – кожна людина має провідне око, яке передає мозку більшу частину інформації для візуальної обробки. За аналогією до провідної руки: якщо провідна права рука, людина праворука, якщо ліва – ліворука. Провідне око повинно бачити максимально чітко і на близьких, і на далеких відстанях. У деяких людей обидва ока є ведучими, а у деяких обидва ока не є ведучими;

– кожна людина має провідне око, яке передає мозку більшу частину інформації для візуальної обробки. За аналогією до провідної руки: якщо провідна права рука, людина праворука, якщо ліва – ліворука. Провідне око повинно бачити максимально чітко і на близьких, і на далеких відстанях. У деяких людей обидва ока є ведучими, а у деяких обидва ока не є ведучими; міжзінична відстань – це відстань між центрами зіниць обох очей, яка вимірюється в міліметрах. Точна відстань між зіницями потрібна для правильного центрування лінз в окулярах.

Якщо всі ці параметри перебувають в межах норми, пацієнтові призначаються окуляри із максимальною чіткістю, тобто з повною корекцією зору. Але оскільки ми бачимо мозком, інколи під час носіння окулярів із максимальною чіткістю у людини з’являється головний біль, нудота, її "заносить" під час ходьби. У такому разі призначаються слабші окулярні лінзи, із неповною корекцією зору, які покращують зір і не погіршують самопочуття. Можливий поступовий перехід від слабших окулярних лінз до сильніших. Так очам буде легше адаптуватися до змін.

У разі короткозорості, коли очі дуже сильно розбігаються в різні боки під час концентрування на предметах, і не сходяться близько, корекцію зору зменшують. Якщо ж очі навпаки сходяться надміру близько, корекцію зору збільшують. Тому робимо висновок, що слабші окуляри носити можна, але не всім, не завжди і лише за індивідуальним призначенням лікаря, який може обґрунтувати потребу в носінні слабших чи сильніших окулярів.

Основні правила носіння окулярів

Якщо ви носите окуляри або тільки починаєте їх носити, раджу вам:

1. Дотримуватися рекомендацій свого лікаря-офтальмолога. Якщо окуляри потрібно носити постійно, носіть їх постійно. Бо лише так згодом можна буде відстежити якісні зміни, зумовлені корекцією зору;

2. Щороку перевіряти зір та змінювати окулярні лінзи – підібрані окулярні лінзи можуть слугувати вам кілька місяців, або навіть кілька років. Термін їхньої актуальності залежить від показників зору, які змінюються в процесі лікування. Якщо офтальмолог попросив вас пройти повторне обстеження за два-три місяці після призначення окуляр, не ігноруйте його рекомендацію;

3. Окуляри викликають дискомфорт під час носіння – зверніться до свого лікаря-офтальмолога, щоб замінити їх на інші окуляри або на лінзи. Інколи навіть ідеально підібрані окуляри провокують сильний головний біль, біль в очах, нудоту, розмитість зору, що не є нормою. Незначний дискомфорт на початку носіння окуляр допустимий, адже зоровим м’язам потрібно переналаштуватися. А вам звикнути до їхньої присутності перед очима;

4. Стежте за чистотою окулярів – запітніле скло протирайте сухою мікрофібровою серветкою. Плями та забруднення видаляйте за допомогою спеціальних серветок або спрею для чистки окулярів. Якщо такої змоги немає, занурте окуляри в мильну воду кімнатної температури (не гарячу!), обережно відмийте бруд та витріть їх насухо. Також обов’язково очищайте завушні дужки окулярів та носові упори. Не протирайте окуляри нашатирним спиртом, ацетоном, содою, оцтом та іншими не призначеними для цього засобами. Це може призвести до помутніння окулярних лінз та іржавіння оправи.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

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