Як підтримати імунітет восени

Ця осінь для нас вкрай непроста. Хронічний стрес, недосипання та тривоги підривають здоров‘я. Тому так важливо сформувати внутрішню броню-імунну опору.
Стійкість до вірусних та бактеріальних інфекцій багато в чому залежить від складу нашої тарілки. Тому максимально наповнюємо її сезонними суперфудами:
- джерела вітаміну А: гарбуз, морква, петрушка, зелень( доїдаємо свіжу/ використовуємо заморожену),солодкий перець;
- джерела вітаміну С: усі види капусти (білокачанна, броколі, цвітна і брюссельська), перець, цитрусові, імбир;
- продукти багаті цинком: квасоля, насіння гарбуза, горіхи;
- не забуваємо й про мікробіом (жителі нашого кишківника грають не останню роль в захисті від патогенних мікроорганізмів).
Пребіотики: квашена капуста, часник й цибуля, бобові( квасоля, сочевиця, нут та соєві боби).
Скибка запеченого гарбуза+ рагу з червоною квасолею + квашена капуста з оливковою олією та насінням льону - обідня комбінація, яка надасть сил та ресурсів для імунної системи й не тільки.
Протистояти вільним радикалам допоможуть локальні антиоксиданти. І хоча сезон ягід у нас асоціюється з літньою порою, проте доволі різноманітний вибір можна знайти й восени:
- шипшина
- кизил
- калина
- обліпиха
- аронія( чорноплідна горобина)
Усі ці продукти багаті на вітаміни й мікронутрієнти, ці суперфуди смакуватимуть самостійно/стануть чудовим компонентом для пряного чаю.
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