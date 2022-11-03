Як підтримати імунітет восени

Ця осінь для нас вкрай непроста. Хронічний стрес, недосипання та тривоги підривають здоров‘я. Тому так важливо сформувати внутрішню броню-імунну опору.

Стійкість до вірусних та бактеріальних інфекцій багато в чому залежить від складу нашої тарілки. Тому максимально наповнюємо її сезонними суперфудами:

джерела вітаміну А: гарбуз, морква, петрушка, зелень( доїдаємо свіжу/ використовуємо заморожену),солодкий перець;

джерела вітаміну С: усі види капусти (білокачанна, броколі, цвітна і брюссельська), перець, цитрусові, імбир;

продукти багаті цинком: квасоля, насіння гарбуза, горіхи;

не забуваємо й про мікробіом (жителі нашого кишківника грають не останню роль в захисті від патогенних мікроорганізмів).

Пребіотики: квашена капуста, часник й цибуля, бобові( квасоля, сочевиця, нут та соєві боби).

Скибка запеченого гарбуза+ рагу з червоною квасолею + квашена капуста з оливковою олією та насінням льону - обідня комбінація, яка надасть сил та ресурсів для імунної системи й не тільки.

Протистояти вільним радикалам допоможуть локальні антиоксиданти. І хоча сезон ягід у нас асоціюється з літньою порою, проте доволі різноманітний вибір можна знайти й восени:

шипшина

кизил

калина

обліпиха

аронія( чорноплідна горобина)

Усі ці продукти багаті на вітаміни й мікронутрієнти, ці суперфуди смакуватимуть самостійно/стануть чудовим компонентом для пряного чаю.

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