Як підтримати здоров'я печінки та чому це так важливо

Печінка виконує безліч функцій, необхідних для хорошого здоров'я та довгого життя. Тому так важливо дбати про неї та виконувати всі основні рекомендації лікарів щодо підтримки її роботи.

Печінка виконує безліч вкрай важливих функцій: детоксифікує як ендогенні (виробляються всередині організму), так і екзогенні (зовнішні) токсичні молекули, виробляючи ферменти для перетворення жиророзчинних токсинів на нетоксичні водорозчинні форми, які можуть виводитися через сечу, піт і кал.

Одним із головних трендів здорового способу життя останнім часом стала турбота про здоров'я печінки.

Про те, що ми можемо зробити, щоб наша печінка працювала добре і не страждала від токсинів, розповідає PureWow.

Що робить печінка

Серед найважливіших завдань печінки лікарі виділяють такі:

Постійно виробляє жовч. Ця хімічна речовина допомагає перетворювати жири на енергію, яку використовує ваше тіло і яка необхідна для травлення. Ваша печінка також виробляє альбумін, білок крові, який допомагає переносити гормони, ліки та жирні кислоти по всьому тілу, а також більшість речовин, які допомагають вашій крові згортатися після травми.

Ця хімічна речовина допомагає перетворювати жири на енергію, яку використовує ваше тіло і яка необхідна для травлення. Ваша печінка також виробляє альбумін, білок крові, який допомагає переносити гормони, ліки та жирні кислоти по всьому тілу, а також більшість речовин, які допомагають вашій крові згортатися після травми. Позбавляється білірубіну. Ця речовина міститься у жовчі. Занадто багато білірубіну у вашому організмі може викликати жовтяницю або пожовтіння шкіри та очей.

Ця речовина міститься у жовчі. Занадто багато білірубіну у вашому організмі може викликати жовтяницю або пожовтіння шкіри та очей. Видаляє відходи. Коли ви вживаєте потенційно токсичну речовину, як-от алкоголь чи ліки, ваша печінка допомагає змінити її та вивести з вашого організму.

Коли ви вживаєте потенційно токсичну речовину, як-от алкоголь чи ліки, ваша печінка допомагає змінити її та вивести з вашого організму. Контролює імунні реакції. Коли бактерії, віруси та інші шкідливі організми потрапляють до вашого організму, клітини вашої печінки можуть знайти та знищити їх.

Коли бактерії, віруси та інші шкідливі організми потрапляють до вашого організму, клітини вашої печінки можуть знайти та знищити їх. Підтримує глюкозу. Печінка допомагає вашому організму підтримувати здоровий рівень цукру у крові.

Саман Фарамазі – лікарка-натуропатка – каже, що наша печінка щодня відповідає за понад 500 різних ролей, включно з детоксикацією, синтезом білка і травленням. Вона відповідає за фільтрацію небажаних речовин і розподіл вітамінів, гарантуючи, що організм може функціонувати оптимально щодня, пояснює лікарка, додаючи, що переваги здорової печінки можуть змінюватися від сяйливої шкіри до нарощування сухої м'язової маси та покращення травлення та енергії.

Чому здоров'я печінки таке популярне зараз

Зараз людям доступна цілісна медична освіта, і все більше людей зацікавлені у вирішенні проблем зі здоров'ям загалом, каже лікарка Фарамазі. Ми бачимо, як багато проблем зі здоров'ям виникають через навантаження токсинами і навантаження печінки, і це стає однією з основних причин такого стану.

Новий акцент на здоров'ї печінки пов'язаний з іншою популярною темою оздоровлення: здоров'я кишківника. Чим більше ми дізнаємося про нього, тим більше ми розуміємо про колосальний вплив, який він має на печінку, каже лікарка Фарамазі. Алехандро Юнгер, доктор медицини, кардіолог, лікар функціональної медицини погоджується з нею. Так само, як здоров'я кишківника зараз широко визнано — на що Гіппократ вказував понад 2000 років тому, – здоров'я печінки знову опиняється в центрі уваги, каже він. Багато в чому це відродження обумовлено соціальними мережами та швидким поширенням інформації про здоров'я. Люди дещо розчаровані в сучасній медицині і беруть на себе активнішу роль в управлінні своїм здоров'ям за допомогою змін у житті. Цей зсув призводить до відновлення визнання основних аспектів добробуту, включно зі здоров'ям печінки.

Які ефективні способи піклування про печінку

Коли йдеться про піклування про вашу печінку, доктор Юнгер є прихильником оцінювання того, як ваша дієта може допомогти або зашкодити. Печінка не існує ізольовано – те, що корисно для загального клітинного здоров'я, корисно і для печінки, каже доктор Юнгер. Перший крок – їсти справжню, цілісну їжа, а не оброблені, схожі на їжу речовини. Менше токсинів у вашому організмі означає менше роботи для печінки.

Він пояснює, що деякі з головних ворогів печінки – це цукор і прості вуглеводи, наприклад, оброблені білі продукти, як-от цукор, хліб та макарони. З іншого боку, деякі продукти особливо корисні для функції печінки, наприклад, часник, цибуля, хрестоцвіті овочі, яблучний оцет і лимон, каже доктор, додаючи, що такі трави, як-от кульбаба, куркума та адаптогенні гриби, також можуть надати потужну підтримку печінці.

Доктор Юнгер також вказує на зв'язок між фізичним та емоційним здоров'ям. Зокрема, гнів може вплинути на здоров'я печінки, каже він. Усунення та звільнення від стримуваного обурення або стресу може значно покращити здоров'я печінки, нагадуючи нам, що фізичний та емоційний добробут тісно переплетені. Це потужне нагадування про взаємозв'язок наших емоцій і фізичного здоров'я.

Чи можна підтримувати здоров'я печінки, іноді вживаючи алкоголь

Чи означає наявність здорової печінки, що вам потрібно повністю відмовитися від алкоголю. Експерти дотримуються різних думок. За словами докторки Фарамазі, вся річ у помірності та балансі. Велика омана полягає в тому, що алкоголь – єдине, що впливає на здоров'я вашої печінки, каже вона. Збалансована дієта, підтримання водного балансу та уникнення інших факторів, що викликають стрес у печінки, як-от куріння або надмірне вживання цукру, можуть компенсувати випадкове вживання алкоголю.

З іншого боку, доктора Юнгер на запитання, чи означає наявність здорової печінки повне виключення алкоголю, відповів: "Так. Крапка. Кінець дискусії. Алкогольна промисловість, особливо вино, старанно працювала над тим, щоб заплутати споживачів, "доводячи", що деяке споживання навіть корисне. Але вечірка закінчилася. Немає такої кількості алкоголю, яка була б корисною для здоров'я людини".

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