Як підтримувати щитоподібну залозу під час стресу

Як підтримувати щитоподібну залозу під час стресу

У цей непростий період життя лікарка терапевтка-дієтологиня Тіана Фіалкова рекомендує звернути вашу увагу на амінокислоту L-Тірозін.

Ця амінокислота вкрай потрібна для секреції тиреоїдних гормонів щитоподібної залози (тироксин, трийодтиронін). І особливо щитоподібна потребує тирозину, коли є гіпотиреоз. А якщо на гіпотиреоз/АІТ наклався стрес, то показання до приймання амінокислоти 100%.

У тирозину також багато інших позитивних впливів, які стануть нам у нагоді в період емоційної нестабільності.

Тирозин пригнічує апетит і потяг до солодкого, бере участь у нормалізації обміну речовин.

Цю амінокислоту використовують у лікуванні депресивних станів. Вона допомагає впоратися з психоемоційною астенією, з почуттям тривоги, нервозності, сонливості, апатії, синдрому професійного вигоряння.

L-Тирозин застосовують для стимуляції роботи головного мозку, він підвищує концентрацію уваги та розумову витривалість.

У показаннях до застосування тирозину можна знайти багато станів: гіпотеріоз, депресія, ожиріння, хронічна втома, хвороба Паркінсона, фенілкетонурія.

L-тирозин, окрім синтезу гормонів щитоподібної залози, бере участь у виробленні низки важливих речовин:

гормонів надниркових залоз, які активно витрачаються під час стресових ситуацій.

дофаміну – речовини, яка відповідає за почуття задоволення, а також сприяє покращенню пам'яті та настрою.

меланіну – пігменту, який відповідає за колір шкіри, волосся та райдужної оболонки очей

Спосіб застосування: дорослим та підліткам з 16 років по 1 капсулі (400-500 мг) 2-3 рази на день між прийманнями їжі, бажано у першій половині дня. Курс приймання: 1-2 місяці. Особливо важливо приймати L-тирозин людям зі зниженою кислотністю, а також якщо раціон незбалансований за білковими продуктами.

Ми отримуємо тирозин переважно з тваринного білка. Його багато міститься у м'ясі, птиці, рибі. Але також він є в горіхах, насінні, бананах, авокадо, какао бобах, соєвих бобах.

Більше про здоров'я читайте на сторінці Тіани Фіалкової.

Читайте також: