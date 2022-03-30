Як підтримувати щитоподібну залозу під час стресу

У цей непростий період життя лікарка терапевтка-дієтологиня Тіана Фіалкова рекомендує звернути вашу увагу на амінокислоту L-Тірозін.
Ця амінокислота вкрай потрібна для секреції тиреоїдних гормонів щитоподібної залози (тироксин, трийодтиронін). І особливо щитоподібна потребує тирозину, коли є гіпотиреоз. А якщо на гіпотиреоз/АІТ наклався стрес, то показання до приймання амінокислоти 100%.
У тирозину також багато інших позитивних впливів, які стануть нам у нагоді в період емоційної нестабільності.
- Тирозин пригнічує апетит і потяг до солодкого, бере участь у нормалізації обміну речовин.
- Цю амінокислоту використовують у лікуванні депресивних станів. Вона допомагає впоратися з психоемоційною астенією, з почуттям тривоги, нервозності, сонливості, апатії, синдрому професійного вигоряння.
- L-Тирозин застосовують для стимуляції роботи головного мозку, він підвищує концентрацію уваги та розумову витривалість.
У показаннях до застосування тирозину можна знайти багато станів: гіпотеріоз, депресія, ожиріння, хронічна втома, хвороба Паркінсона, фенілкетонурія.
L-тирозин, окрім синтезу гормонів щитоподібної залози, бере участь у виробленні низки важливих речовин:
- гормонів надниркових залоз, які активно витрачаються під час стресових ситуацій.
- дофаміну – речовини, яка відповідає за почуття задоволення, а також сприяє покращенню пам'яті та настрою.
- меланіну – пігменту, який відповідає за колір шкіри, волосся та райдужної оболонки очей
Спосіб застосування: дорослим та підліткам з 16 років по 1 капсулі (400-500 мг) 2-3 рази на день між прийманнями їжі, бажано у першій половині дня. Курс приймання: 1-2 місяці. Особливо важливо приймати L-тирозин людям зі зниженою кислотністю, а також якщо раціон незбалансований за білковими продуктами.
Ми отримуємо тирозин переважно з тваринного білка. Його багато міститься у м'ясі, птиці, рибі. Але також він є в горіхах, насінні, бананах, авокадо, какао бобах, соєвих бобах.
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