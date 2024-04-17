Як підвищити свій рівень енергії: 5 способів почуватися краще менш ніж за 10 хвилин

Багато хто з нас усередині дня страждає від зниження рівня життєвої енергії. І щоб повернутися до роботи з колишнім ентузіазмом, ми, як правило, воліємо випити чашку кави. Але, виявляється, це не єдиний і навіть не найефективніший спосіб підвищити свою працездатність.

Якщо всередині дня ви відчуваєте втому, млявість та апатію, знайте – ви не самотні.

Як допомогти собі підбадьоритися та заповнити рівень енергії, розповідає Woman&home.

Ми знаємо, що перерва корисна для нас як розумово, так і фізично, але дослідження також показали, що мініперерви можуть допомогти нам підвищити рівень енергії так само, як і більш тривалі перерви, і вони навіть можуть допомогти нам навчитися краще спати, коли настає час сну. 10 хвилин – це все, що вам потрібно. Просто встановіть регулярні будильники або додайте кілька мікроперерв у свій розклад. Розбиваючи свій день мініперервами в роботі, завданнях і постійному русі, ви можете допомогти собі зняти стрес і занепокоєння, а також надмірне збудження від Інтернету, соціальних мереж та екранного випромінювання, стверджує лайф-коуч Камран Беді.

Що таке мініперерва

Мініперерви – це невеликі, безперервні періоди, коли ви емоційно та фізично усуваєтеся від усього, що робите. Вони надзвичайно ефективні для тих, хто хоче швидко підвищити рівень енергії, даючи мозку перепочинок. Ми думаємо, що опрацювання і завершення чогось більш важливо, ніж те, як ми почуваємося, але якщо ми думаємо про наш мозок як про батареї, що переходять в режим низького енергоспоживання, як це роблять наші телефони, ми використовуємо менше мозкової енергії, діємо повільніше і стаємо менш розумними, стверджує лайф-коучиня Сіан Вінслейд.

За словами Сіан, нас змусили повірити, що багатозадачність — це добре, тоді як вона просто дозволяє нам виконувати два завдання з 50% продуктивності, не виконуючи жодного з них добре.

Принадність мініперерв у тому, що вони не займають надто багато часу. Повернення до більш простого та повільного темпу життя з десятихвилинною перервою може творити дива з вашим розумом та тілом, стверджує Беді.

Випийте трохи води

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Вода є основою життя, і навіть легке зневоднення може негативно вплинути на кров'яний тиск, температуру тіла і частоту серцевих скорочень, тому пийте воду протягом дня. Можливо, кілька ковтків – все, що вам потрібно, щоб повернутися у потрібне русло.

Звичка мати пляшку з водою під рукою не тільки допомагає вам сконцентруватися та покращити час реакції, але й покращує пам'ять та настрій, а також зменшує головний біль, втому та занепокоєння, каже Вінслейд. Це ключ до підвищення рівня вашої енергії, а також може допомогти покращити настрій.

Робіть часті маленькі ковтки, а не ковтайте цілу склянку. Це дозволяє організму зберігати більше води, оскільки не перевантажує нирки (і вам менше доведеться ходити до туалету). Всупереч поширеній думці, рекомендовані два літри на день необов'язково повинні надходити тільки з води: візьміть до уваги чорний, зелений або трав'яний чаї, а також молоко (особливо знежирене) і навіть каву з молоком.

Замініть першу чашку чаю або кави на склянку води, щоб почати ранок із правильної ноти.

Слухайте класичну музику

Якщо ви хочете навчитися швидко підвищувати рівень енергії, візьміть до рук навушники. Ми знаємо, що музика може впливати на наш емоційний стан, але певна музика справді може змусити нас мислити чіткіше. Це відомо як ефект Моцарта, і дослідники виявили, що десятихвилинне прослуховування творів композитора покращило просторово-часове мислення людей, організаційні здібності та вміння вирішувати проблеми. Інше дослідження показало, що прослуховування Моцарта протягом 25 хвилин знижує кров'яний тиск.

Якщо у вас немає настрою слухати класику, будь-яка музика, яка для вас щось означає, може змінити ваш настрій. Музика — чудовий спосіб закріпити певні емоції. Подумайте про пісні, які викликають у вас певні почуття, і створіть свої плейлисти — лише один-два треки за п'ять хвилин можуть покращити ваш настрій та підвищити рівень енергії.

Медитація

5 способів почуватися краще менш ніж за 10 хвилин / Фото: www.credits

Іноді лише кілька хвилин перебування на самоті можуть бути тим, що вам потрібно, щоб подумки перегрупуватися, а якщо ви медитуватимете, ви почуватиметеся ще краще. Виберете ви керовану медитацію або проведете деякий час у тихій кімнаті, медитація може допомогти вам зосередитися на сьогоденні та усвідомлювати свої думки та почуття, каже лайф-коучиня Зої Томпсон. Це може принести почуття спокою та покращити увагу та концентрацію.

Займіться йогою

5 способів очуватися краще за 10 хвилин / Фото: Credits

Вам необов'язково займатися йогою щодня і не потрібно годинне заняття — кілька йогічних дихальних вправ та поз стануть ідеальною мініперервою. Йога — чудовий спосіб перенести вас зараз і допомогти зосередитися, каже викладачка йоги Денні Гріффітс. Є багато варіацій, але загальною ниткою є робота з диханням, відома як пранаяма. Звертання уваги до дихання та повторне навчання повільного та повного дихання може допомогти зняти стрес, що, у свою чергу, допомагає концентрації та ясності. Наприклад, дихання через ніздрі, таке як наді шодхана, наповнює організм киснем, заспокоюючи та омолоджуючи нервову систему.

Вам також принесуть користь кілька поз, тому спробуйте йогу для початківців, якщо ви новачок у цій практиці. Наприклад, балансувальні пози особливо хороші для концентрації. Поза дерева допомагає вам заземлитись, підвищуючи стабільність та заспокоюючи нервову систему. Поза танцюриста — ще одна поза, що балансує, яка допомагає перенести вас в сьогодення. Це чудово допомагає впоратися зі стресом і тривогою, очистити розум від марних думок, покращити кровообіг та витривалість.

Виходьте на вулицю

Зміни атмосфери так само хороші, як і відпочинок, і навіть простий вихід на вулицю, щоб змінити картинку перед очима, може творити дива. Важливо виходити надвір, хоча б ненадовго. Зміна навколишнього середовища дозволяє сильніше стимулювати мозок та покращує концентрацію уваги, знижує рівень гормонів стресу та покращує настрій.

А поки що ви на вулиці, чому б не прогулятися. Це необов'язково має бути повноцінна ходьба. Навіть швидка прогулянка магазинами або садом — це добре проведена мініперерва. Ходьба підвищує частоту серцевих скорочень, тим самим покращуючи здоров'я судин, і допомагає регулювати глибше дихання, тоді як фізичні рухи також можуть допомогти зняти будь-який стрес чи напруженість та відновити сили. Вихід на вулицю також забезпечує свіже повітря та важливу дію вітаміну D, який допомагає нашим сну та імунній системі.

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