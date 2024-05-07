Як покращити роботу жовчного міхура: поради нутриціологині

Жовчний міхур - це невеликий орган, частина травного шляху, основне завдання якого - зберігати жовч, яку виробляє печінка, і що допомагає розщеплювати жири в їжі котру ми споживаємо.

Жовчний міхур відіграє надзвичайну роль у процесі травлення, зберігаючи та вивільняючи жовч, котра містить різноманітні жовчні кислоти, холестерин, білірубін та інші речовини. Коли їжа потрапляє до шлунку, до жовчного міхура надходить сигнал, що викликає вивільнення жовчі у кишківник. Там жовч допомагає розщепити жири, на маленькі часточки, які з легкістю засвоює наш організм. Тож, якщо жовчний міхур не працює належним чином і не виробляється достатньої кількості жовчі, наш організм не отримає необхідних елементів, що своєю чергою, може стати причиною відчуття важкості у шлунку, запаморочення після їжі та інших неприємних симптомів.

Пропонуємо вам коментарі нутриціологині Олександри, які вона прописала в одному зі своїх останніх дописів. Навіть якщо вас нічого не турбує, бажано все ж дотримуватись цих рекомендацій за для здорової роботи вашого організму.

Базові рекомендації для покращення роботи жовчного:

Максимально знизити кількість продуктів, що викликають запалення (мучні вироби, рафінований цукор, продукти з маргарином/ рафінованою рослиною олією, оброблені соуси, різні снеки, напої з цукром, мʼясні вироби, йогурти та різні молочні десерти і т.д.); Пити теплу воду перед кожним прийомом їжі + випивати свою норму води за день. Не пити холодну воду! Додати фізичні навантаження зі стимуляцією діафрагми (дихальні практики, біг, йога, скандинавська ходьба); Прибрати перекуси, які складаються тільки з вуглеводів. Якщо і робити перекус, то тільки з жирами. Не їсти пізно ввечері. Прийом їжі до 20:00. М'ясо ввечері не вживати. Збільшити обʼєм клітковини саме з овочів та зелені. Їсти горечі. Якщо каміння та інших серйозних проблем немає, то можна додати жовчогінні чаї (листя кульбаби, кукурудзяні рильця, корінь лопуха). Не допускайте різких змін ваги. Обовʼязково снідайте протягом двох годин після пробудження і не робіть по часу сніданок обідом Робити великі перерви (4+ г) між прийомами їжі не рекомендується, якщо є застій жовчі. Якщо вже так склалося, то пийте теплу воду/ травʼяні чаї.

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Топ-10 продуктів для жовчного за порадою нутриціологині:

Артишок Куркума Шипшина Гарбузова олія Буряк та його листя Хрестоцвіті овочі Ягоди (обліпиха, журавлина, суниця) Редис Яєчний жовток Рукола

Споживайте різноманітні продукти, та намагайтеся дотримуватись здорового харчування. Це допоможе тримати баланс здоров'я та наснаги вашого організму. Адже значно легше дбати про себе зараз, ніж лікувати щось згодом, що ви не догледіли, чи на що просто вирішили не звертати уваги.

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